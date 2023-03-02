По словам главы Таганрога, Люденшайд и Баденвайлер пренебрегли гуманитарными связями в пользу политики спустя 31 год тесного сотрудничества и культурного обмена. Хотя до начала СВО на Украине немецкая делегация неоднократно посещала Таганрог, изучая экспозиции музеев, исторические достопримечательности и культурное наследие Чехова, сохранившееся в городе.