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Немецкие города-побратимы разорвали отношения с Таганрогом из-за СВО

2 марта 2023, 11:47
Фото: ск. В. Чеботарёв / Brücke-Osteuropa/cc0/wikimedia.org
Немецкие города-побратимы разорвали отношения с Таганрогом из-за СВО
Города-побратимы Люденшайд и Баденвайлер прервали отношения с Таганрогом спустя 30 лет дружбы и сотрудничества, об этом сообщила глава Гордумы Инна Титаренко.

Согласно данным портала DОN24, во время своего отчета в Гордуме Инна Титаренко объявила, что немецкие города-побратимы решили разорвать связи с Таганрогом после начала спецоперации на Украине.

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По словам главы Таганрога, Люденшайд и Баденвайлер пренебрегли гуманитарными связями в пользу политики спустя 31 год тесного сотрудничества и культурного обмена. Хотя до начала СВО на Украине немецкая делегация неоднократно посещала Таганрог, изучая экспозиции музеев, исторические достопримечательности и культурное наследие Чехова, сохранившееся в городе.

Ранее власти Ростова-на-Дону собрались сделать городами-побратимами города Лусака и Ош в Замбии и Киргизии.

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