Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Согласно данным портала DОN24, во время своего отчета в Гордуме Инна Титаренко объявила, что немецкие города-побратимы решили разорвать связи с Таганрогом после начала спецоперации на Украине.
По словам главы Таганрога, Люденшайд и Баденвайлер пренебрегли гуманитарными связями в пользу политики спустя 31 год тесного сотрудничества и культурного обмена. Хотя до начала СВО на Украине немецкая делегация неоднократно посещала Таганрог, изучая экспозиции музеев, исторические достопримечательности и культурное наследие Чехова, сохранившееся в городе.
Ранее власти Ростова-на-Дону собрались сделать городами-побратимами города Лусака и Ош в Замбии и Киргизии.