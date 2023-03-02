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Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Несколько человек находится в заложниках у украинских боевиков в Брянской области

2 марта 2023, 10:06
Фото: 1MI
Несколько человек находится в заложниках у украинских боевиков в Брянской области
По разным данным, до шести человек находится в заложниках у украинских диверсантов в Брянской области, пишут СМИ.

Readovka сообщает, что в заложниках у украинской ДРГ в двух селах в Брянской области находится до шести местных жителей. Речь идет о населенных пунктах Сушаны и Любечане. Они находятся на границе с Украиной.

Есть ли среди заложников дети, пока не известно.

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Информация уточняется.

Напомним, в села Сушаны и Любечане украинские диверсанты проникли 2 марта. В Любечанах они обстреляли транспортное средство, ранения получили взрослые и один ребенок. В Сушанах же продолжается полномасштабный бой с диверсантами. Местные жители прячутся в подвалах. В селе взорваны электроподстанция и газовая станция.

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