Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Readovka сообщает, что в заложниках у украинской ДРГ в двух селах в Брянской области находится до шести местных жителей. Речь идет о населенных пунктах Сушаны и Любечане. Они находятся на границе с Украиной.
Есть ли среди заложников дети, пока не известно.
Информация уточняется.
Напомним, в села Сушаны и Любечане украинские диверсанты проникли 2 марта. В Любечанах они обстреляли транспортное средство, ранения получили взрослые и один ребенок. В Сушанах же продолжается полномасштабный бой с диверсантами. Местные жители прячутся в подвалах. В селе взорваны электроподстанция и газовая станция.