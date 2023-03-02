Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Украинских боевиков заметили на территории Климовского района, где они обстреляли двигавшуюся машину. В результате один человек погиб, 10-летний ребенок получил ранения. Его доставили в больницу, где ему оказывают помощь.
После этого в этом же районе была совершена атака беспилотником. Это привело к возгоранию жилого дома в селе Сушаны.
Минометному обстрелу подверглось село Ломаковка, в этом случае никто не пострадал. Но оказались повреждены два дома.
«ВС России проводят мероприятия по ликвидации диверсионной группы», — прокомментировал губернатор.
Издание РИА «Новости» со ссылкой на источники пишет, что несколько человек якобы взяты в заложники в магазине в селе Любечан. Официальной информации об этом не было, она уточняется.
Ранее Минобороны РФ заявило о нападении украинских дронов на Краснодарский край и Адыгею.