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Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Один человек погиб при нападении украинских боевиков на Брянскую область

2 марта 2023, 09:39
Фото: mil.ru
Один человек погиб при нападении украинских боевиков на Брянскую область
С территории Украины в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Украинских боевиков заметили на территории Климовского района, где они обстреляли двигавшуюся машину. В результате один человек погиб, 10-летний ребенок получил ранения. Его доставили в больницу, где ему оказывают помощь.

После этого в этом же районе была совершена атака беспилотником. Это привело к возгоранию жилого дома в селе Сушаны.

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Минометному обстрелу подверглось село Ломаковка, в этом случае никто не пострадал. Но оказались повреждены два дома.

«ВС России проводят мероприятия по ликвидации диверсионной группы», — прокомментировал губернатор.

Издание РИА «Новости» со ссылкой на источники пишет, что несколько человек якобы взяты в заложники в магазине в селе Любечан. Официальной информации об этом не было, она уточняется.

Ранее Минобороны РФ заявило о нападении украинских дронов на Краснодарский край и Адыгею.

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