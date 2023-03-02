Первый этап проектирования новой региональной автодороги через Суворовский завершен

Стоит отметить, что этот участок в перспективе станет частью более масштабного дорожного проекта, который свяжет село Султан-Салы с трассой М4 «Дон». Поэтому уже сейчас предусматривается строительство двухуровневой развязки в точке соединения с Обсерваторной. Планируется, что в дальнейшем «Орбитальная-2» будет продлена до микрорайона Платовский, а затем, через Большелогское сельское поселение, - до автодороги федерального значения «Москва-Новороссийск»(М4). Таким образом, созданный проект планировки позволяет уже сейчас зарезервировать эти территории под строительство будущей региональной магистрали, предотвратив их нецелевую застройку. Отметим, что это первый в новейшей истории города концепт такого масштаба, профинансированный частным инвестором.