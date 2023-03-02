Первый этап проектирования новой региональной автодороги через Суворовский завершен

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В ходе изысканий для будущей дороги были проведены геологическая и топографическая съёмки местности, создана модель рельефа с учётом всех имеющихся искусственных и природных объектов. Также проведены экологическая экспертиза, изучение почв, исследование территории на предмет наличия какого-либо археологического интереса. Сама же дорога начнётся в центре Суворовского жилого района и свяжет его с улицей Обсерваторной. Тем самым жителям будет обеспечен выезд на Северный массив, Темерник, а также на Северный объезд. Общая протяжённость магистрали составит 5,5 км.
Напомним, жители Суворовского требовали строительства «Орбитальной-2» на протяжении трёх лет, в конечном итоге между застройщиком жилого района - ВКБ-Новостройки, и министерством транспорта Ростовской области было подписано инвестсоглашение. Согласно документу, девелопер оплатит разработку проектно-сметной документации. Как рассказали в компании суммарные затраты на это составят порядка 30 млн рублей. Окончательная разработка ПСД, запланирована на второе полугодие текущего года, после чего инвестор безвозмездно передаст её министерству транспорта Ростовской области.
Профилем дороги предусмотрено строительство двух полос в каждом направлении. В части, проходящей через Суворовский, проектировщики предусмотрели парковочные карманы по обеим сторонам дороги. Также с двух направлений параллельно пройдут пешеходные тротуары. Практически впервые в городе дорога изначально спроектирована с учетом строительства обособленной велодорожки, примыкающей к одной из пешеходных зон.
Стоит отметить, что этот участок в перспективе станет частью более масштабного дорожного проекта, который свяжет село Султан-Салы с трассой М4 «Дон». Поэтому уже сейчас предусматривается строительство двухуровневой развязки в точке соединения с Обсерваторной. Планируется, что в дальнейшем «Орбитальная-2» будет продлена до микрорайона Платовский, а затем, через Большелогское сельское поселение, - до автодороги федерального значения «Москва-Новороссийск»(М4). Таким образом, созданный проект планировки позволяет уже сейчас зарезервировать эти территории под строительство будущей региональной магистрали, предотвратив их нецелевую застройку. Отметим, что это первый в новейшей истории города концепт такого масштаба, профинансированный частным инвестором.