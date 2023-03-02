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Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Популярного косметолога из Таганрога избили до неузнаваемости

2 марта 2023, 15:11
Фото: Блокнот-Таганрог / Евгения Б.
Косметолог из Таганрога заявила, что ее жестоко избил молодой человек, пишут СМИ.

Девушка рассказала изданию Bloknot-taganrog, что в приступе ярости ее избил ее молодой человек. Она добавила, что парень бил ее по голове и почкам.

«Пострадавшая попала в больницу и к ней приходили правоохранители. Медики обязаны сообщать о подобных случаях», — говорится в публикации. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Популярного косметолога из Таганрога избили до неузнаваемости
Фото: Блокнот-Таганрог / Евгения Б.
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Издание опубликовало видео с девушкой, у которой на лице видны гематомы и синяки. Глаза сильно опухли и на момент съемки не открывались.

Героиня видео заявила, что она испытывает сильные боли.

Ранее в Ростовской области задержали дебошира за две драки с полицейскими 12 и 14 февраля.

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