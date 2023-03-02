Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Девушка рассказала изданию Bloknot-taganrog, что в приступе ярости ее избил ее молодой человек. Она добавила, что парень бил ее по голове и почкам.
«Пострадавшая попала в больницу и к ней приходили правоохранители. Медики обязаны сообщать о подобных случаях», — говорится в публикации. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Издание опубликовало видео с девушкой, у которой на лице видны гематомы и синяки. Глаза сильно опухли и на момент съемки не открывались.
Героиня видео заявила, что она испытывает сильные боли.
Ранее в Ростовской области задержали дебошира за две драки с полицейскими 12 и 14 февраля.