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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Портфель «зеленого» финансирования Ростовского отделения Сбербанка превысил 7 млрд

2 марта 2023, 15:06
Фото: Сбер
В три раза за год увеличился портфель «зеленого» финансирования Ростовского отделения Сбербанка, сообщили в финансовой организации.

Согласно полученных за 2022 год результатам портфель вырос по сравнению с 2021 годом в три раза. Он составил более семи миллиардов рублей.

В минувшем году ESG-повестка оказалась одним из основных пунктов стратегии Сбера. Компания ставит перед собой задачи снизить до минимума влияние на природу и развивать практики ответственного финансирования. Кроме того, банк оказывает поддержку местным сообществам и содействует соцразвитию.

Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал, что Сбер не снижает активность работы по реализации ESG-программ. По его словам, компания выделила более семи миллиардов рублей финансирования на проекты, которые положительно скажутся на устойчивом развитии области.

«Зеленые» кредиты выдавали на создание водопроводных очистных сооружений, обновление системы теплоснабжения и возведение газонаполнительных компрессорных станций. Бизнесмены все больше интересуются ESG», — подчеркнул Руслан Салимов.

Он добавил, что стройкомпании повышают класс энергоэффективности жилых зданий, которые находятся в стадии строительства, а представители сферы АПК страхуют риски в сфере экологии.

Особое внимание в банке уделяют работе с молодым поколением. Для учащихся вузов проводят ESG-игры, лекции по эмоциональному интеллекту и компетенциям будущего.

Для учащихся школ запускают обучающие программы по финансовой грамотности. Также их учат безопасно пользоваться Интернетом.

Вместе с этим банк участвует в волонтерских и благотворительных проектах. Так, только за минувший год сотрудники компании вместе с активистами высадили 15 тысяч саженцев на территории Ростовской области.

 

#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Экономика#Илья Протвинов
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