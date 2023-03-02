Портфель «зеленого» финансирования Ростовского отделения Сбербанка превысил 7 млрд

В минувшем году ESG-повестка оказалась одним из основных пунктов стратегии Сбера. Компания ставит перед собой задачи снизить до минимума влияние на природу и развивать практики ответственного финансирования. Кроме того, банк оказывает поддержку местным сообществам и содействует соцразвитию.