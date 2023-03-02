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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Поток мигрантов из Ростовской области увеличился на 15,4% в 2022 году

2 марта 2023, 16:09
Фото: pxhere.com
Как изменилась численность мигрантов Ростовской области в 2022 году
В 2022 году поток мигрирующих из Ростовской области увеличился на 15,4% по сравнению с показателями 2021 года, об этом сообщили данные Росстата.

Портал «РБK. Ростов» объявил, что по итогам 2022 года из Ростовской области уехали 111,3 тысячи жителей. За аналогичный период 2021 года поток мигрантов составлял 96,4 тысячи жителей, что свидетельствует о том, что количество мигрантов возросло на 15,4%.

При этом число прибывающих в Ростовскую область продолжает сокращаться. В прошлом году этот показатель сократился на 3,4% — до 107,6 тысячи приехавших в регион. В 2021 году в Ростовскую область въехали 111,4 тысячи граждан.

Вместе с этим отмечается, что 1 января текущего года число людей, получивших временное убежище на Дону, достигло отметки в 4,7 тысячи граждан, что в 10 раз больше количества беженцев, зафиксированных данными за 1 января 2022 года.

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Еще 14,4 тысячи жителей Ростовской области покинули страну и уехали за границу в период с января по июнь 2022 года. Это более чем в два раза больше показателей первого полугодия 2021 года, когда за границу переехали 6,1 тысячи дончан.

В общей сложности, за первое полугодие 2022 года в Ростовскую область прибыли 48,8 тысячи граждан, а уехали 53,5 тысячи человек. Миграционная убыль составила 4,6 тысячи жителей, в то время как в 2021 году за тот же период зафиксировали прирост мигрантов, составивший 4,1 тысячи человек.

Ранее ростовская банда помогла 3,6 тысячам мигрантов жить в России.

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