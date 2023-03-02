Поток мигрантов из Ростовской области увеличился на 15,4% в 2022 году

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Портал «РБK. Ростов» объявил, что по итогам 2022 года из Ростовской области уехали 111,3 тысячи жителей. За аналогичный период 2021 года поток мигрантов составлял 96,4 тысячи жителей, что свидетельствует о том, что количество мигрантов возросло на 15,4%.
При этом число прибывающих в Ростовскую область продолжает сокращаться. В прошлом году этот показатель сократился на 3,4% — до 107,6 тысячи приехавших в регион. В 2021 году в Ростовскую область въехали 111,4 тысячи граждан.
Вместе с этим отмечается, что 1 января текущего года число людей, получивших временное убежище на Дону, достигло отметки в 4,7 тысячи граждан, что в 10 раз больше количества беженцев, зафиксированных данными за 1 января 2022 года.
Еще 14,4 тысячи жителей Ростовской области покинули страну и уехали за границу в период с января по июнь 2022 года. Это более чем в два раза больше показателей первого полугодия 2021 года, когда за границу переехали 6,1 тысячи дончан.
В общей сложности, за первое полугодие 2022 года в Ростовскую область прибыли 48,8 тысячи граждан, а уехали 53,5 тысячи человек. Миграционная убыль составила 4,6 тысячи жителей, в то время как в 2021 году за тот же период зафиксировали прирост мигрантов, составивший 4,1 тысячи человек.
Ранее ростовская банда помогла 3,6 тысячам мигрантов жить в России.