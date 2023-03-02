«Роскосмос» может сократить финансирование российского сегмента МКС

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:57
Как передают “Известия”, эксперты считают, что финансирование могут сократить за счет таких программ, как модернизация станции, создание новых модулей для ее нужд и совместных экспериментов с иностранными экипажами.
Представители отрасли отмечают, что Россия постепенно выводит на первый план не работу МКС, а создание собственной орбитальной станции и многоразового пилотируемого корабля «Орел» для полетов на Луну.