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Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

«Роскосмос» может сократить финансирование российского сегмента МКС

Сегодня, 07:56
Корпорация «Роскосмос» намерена запросить 160,4 миллиарда рублей на финансирование работы российского сегмента МКС с 2024 по 2028 год. Это значит, что компания сократит расходы на обслуживание станции на 10% в год.

Как передают “Известия”, эксперты считают, что финансирование могут сократить за счет таких программ, как модернизация станции, создание новых модулей для ее нужд и совместных экспериментов с иностранными экипажами.

Представители отрасли отмечают, что Россия постепенно выводит на первый план не работу МКС, а создание собственной орбитальной станции и многоразового пилотируемого корабля «Орел» для полетов на Луну.

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