«Роскосмос» может сократить финансирование российского сегмента МКС

Корпорация «Роскосмос» намерена запросить 160,4 миллиарда рублей на финансирование работы российского сегмента МКС с 2024 по 2028 год. Это значит, что компания сократит расходы на обслуживание станции на 10% в год.