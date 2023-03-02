Россия и Куба обсуждают противодействие цветным революциям

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:02
Пресс-служба Совета безопасности РФ сообщила о встрече главы Совбеза Николая Патрушева с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером революции генералом Раулем Кастро в Гаване, пишет газета “Известия”.
В сообщении говорится, что ключевой темой, обсуждавшейся на этой встрече, была региональная и глобальная стабильность. Речь шла, в том числе, противодействию госструктур деструктивной деятельности неправительственных организаций. Помимо этого обсуждалась борьба с незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и препятствия действиям международных преступных организаций.
Кроме Совбеза на совещании присутствовали представители МВД, МИД и МЧС РФ, а также других отечественных ведомств.