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Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Россия и Куба обсуждают противодействие цветным революциям

Сегодня, 11:00
В рамках двусторонних консультаций между Россией и Кубой обсуждается противодействие цветным революциям.

Пресс-служба Совета безопасности РФ сообщила о встрече главы Совбеза Николая Патрушева с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером революции генералом Раулем Кастро в Гаване, пишет газета “Известия”.

В сообщении говорится, что ключевой темой, обсуждавшейся на этой встрече, была региональная и глобальная стабильность. Речь шла, в том числе, противодействию госструктур деструктивной деятельности неправительственных организаций. Помимо этого обсуждалась борьба с незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и препятствия действиям международных преступных организаций.

Кроме Совбеза на совещании присутствовали представители МВД, МИД и МЧС РФ, а также других отечественных ведомств.

 

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