Россия и Куба обсуждают противодействие цветным революциям

В сообщении говорится, что ключевой темой, обсуждавшейся на этой встрече, была региональная и глобальная стабильность. Речь шла, в том числе, противодействию госструктур деструктивной деятельности неправительственных организаций. Помимо этого обсуждалась борьба с незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и препятствия действиям международных преступных организаций.