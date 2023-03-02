Российским пенсионерам предложили новые способы экономии при покупках

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
Как сообщает eg.ru, крупные сетевые магазины также поддержали эту инициативу и предложили собственные меры помощи пенсионерам.
Пенсионеры получат возможность выбрать для себя специальные льготные программы банков, чтобы вернуть часть потраченных на покупку лекарственных препаратов и еды средств. Таким образом, все больше пенсионеров начинают пользоваться банковскими картами.
Крупные ретейлеры вводят для пенсионеров особые льготы, организуют акции, помогающие сэкономить на покупках. Так, «Пятерочка» предлагает пенсионерам закупаться в определенные дни недели, в которые действует скидка при предоставлении удостоверения. Примечательно, что если оплата совершается картой «Мир», то скидка становится еще больше. Самые осведомленные о скидках пожилые граждане могут одновременно пользоваться акционными предложениями магазинов, банков и дополнительно накапливать кешбэк.
Тот факт, что такие крупные коммерческие компании, как банки и сетевые магазины, создают и реализуют программы лояльности для социально уязвимых слоев населения, демонстрирует растущий уровень гражданской ответственности.
По словам директора департамента управления программами лояльности и монетизацией клиента торговой сети «Пятерочка» Алены Семичастновой, сейчас экономия выступает одной из основных причин при выборе магазина, поэтому компания решила ввести дополнительную скидку для наиболее финансово уязвимой категории граждан.
«Пятерочка» надеется, что таким образом пенсионеры смогут сэкономить еще больше при покупке необходимых товаров, а новая акция позволит сделать траты на продукты минимальными. С таким заявлением выступила директор по развитию клиентских сервисов платежной системы «Мир» Елена Лазарева.