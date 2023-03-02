Ростовчанам рассказали, какая сложится погода в начале марта

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
В четверг, 2 марта, температура составит плюс четыре градуса. Осадков не ожидается, но солнце скроется за облаками.
В ночное время придут заморозки с температурой до минус двух градусов. Но днем в пятницу потеплеет до плюс шести градусов.
В субботу столбики термометров покажут семь градусов, в воскресенье — восемь градусов. В этот день могут начаться дожди.
К среде, 8 марта, потеплеет до 13 градусов. В сам Международный женский день снова ожидаются осадки.
В ночь на 6 число прогнозируют выпадение снега.
Ранее жители Чалтыря оставались без электроснабжения из-за сильной метели 14 февраля.