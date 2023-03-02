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Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Ростовчанам рассказали, какая сложится погода в начале марта

2 марта 2023, 05:35
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в начале марта будет складываться прохладная погода с ночными заморозками, сообщили в Гидрометцентре.

В четверг, 2 марта, температура составит плюс четыре градуса. Осадков не ожидается, но солнце скроется за облаками.

В ночное время придут заморозки с температурой до минус двух градусов. Но днем в пятницу потеплеет до плюс шести градусов.

В субботу столбики термометров покажут семь градусов, в воскресенье — восемь градусов. В этот день могут начаться дожди.

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К среде, 8 марта, потеплеет до 13 градусов. В сам Международный женский день снова ожидаются осадки.

В ночь на 6 число прогнозируют выпадение снега.

Ранее жители Чалтыря оставались без электроснабжения из-за сильной метели 14 февраля.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Прогноз погоды
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