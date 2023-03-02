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Published Сегодня, 15:31

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Ростовский депутат Водолацкий сравнил атаку на Брянскую область с терактами 90-х

2 марта 2023, 15:31
Фото: pxhere.com
Ростовский депутат Виктор Водолацкий назвал происходящее в Брянской области отработкой НАТО методов борьбы с «Русским миром», об этом он рассказал в последнем интервью РИА «ФАН».

Напомним, ранее днем 2 марта стало известно, что в Брянскую область проникли украинские диверсанты и террористы. По предварительной неподтвержденной официальными органами власти информации, диверсанты убили одного человека и ранили ребенка, который позднее также погиб.

Депутат Госдумы РФ из Ростовской области Виктор Водолацкий сравнил происходящее с серией терактов, которые происходили в 90-х и нулевых и были организованы чеченскими боевиками.

По словам Водолацкого, разница состоит в том, что тогда организацией терактов занимались террористы со всего мира, сейчас организацией атаки в Брянской области, по мнению дончанина, занимались спецслужбы стран НАТО, участвующих в боевых действиях на Украине.

Информация о заложниках у украинских боевиков в Брянской области не подтвердилась
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Депутат Госдумы считает, что сейчас России необходимо увеличить количество погранзастав на линии соприкосновения и усилить оборону границы, даже максимально закрыть ее для безопасности населения.

«Все подумали: свои люди, зачем нам перестраивать какие-то линии, устанавливать вышки с пограничным контролем, когда и так все хорошо», — объяснил причины открытости границ спикер.

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