Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Напомним, ранее днем 2 марта стало известно, что в Брянскую область проникли украинские диверсанты и террористы. По предварительной неподтвержденной официальными органами власти информации, диверсанты убили одного человека и ранили ребенка, который позднее также погиб.
Депутат Госдумы РФ из Ростовской области Виктор Водолацкий сравнил происходящее с серией терактов, которые происходили в 90-х и нулевых и были организованы чеченскими боевиками.
По словам Водолацкого, разница состоит в том, что тогда организацией терактов занимались террористы со всего мира, сейчас организацией атаки в Брянской области, по мнению дончанина, занимались спецслужбы стран НАТО, участвующих в боевых действиях на Украине.
Депутат Госдумы считает, что сейчас России необходимо увеличить количество погранзастав на линии соприкосновения и усилить оборону границы, даже максимально закрыть ее для безопасности населения.
«Все подумали: свои люди, зачем нам перестраивать какие-то линии, устанавливать вышки с пограничным контролем, когда и так все хорошо», — объяснил причины открытости границ спикер.