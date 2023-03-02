Школы и детские сады Суворовского района будут сданы в срок

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В ходе проверки было осмотрено несколько объектов. Первым стала строящаяся школа на 1600 мест, затем два детских сада на 320 и 280 мест, а также второе модульное здание школы № 75 на 400 мест, которое в скором времени будет введено в эксплуатацию. Кроме того проверяющие оценили и земельный участок, на котором по заявлению подрядчика за счет средств областного и муниципального бюджетов будет развернуто строительство еще одной школы на 1200 мест.
Игорь Гуськов отметил, что вопрос строительства школ и детских садов в микрорайоне Суворовский находится на особом контроле губернатора, поэтому обсуждение было решено совместить с выездом на объекты.
— По всем объектам, которые мы увидели, никаких нареканий нет. Все они строятся в соответствии с дорожной картой, и сроки сдвигаться не будут. Второй модуль школы возводится согласно графику, два детских сада будут введены в эксплуатацию в этом году: первый в апреле, а второй — в декабре. Что касается площадки где скоро начнется строительство еще одной школы, подрядчик выйдет на этот объект уже в марте.
Также сегодня обсудили и вопросы по изготовлению проектно-сметной документации. Речь идет еще о четырех детских садах и одной школе на 850 мест. На следующем заседании рабочей группы эти моменты разберем в подробностях, — пояснил замглавы региона Игорь Гуськов.
Заместитель губернатора добавил, что следующее заседание рабочей группы пройдет в апреле. На нем посмотрят завершение строительства детского сада и начало строительства школы.
Две новые школы заработают в Суворовском в 2024 году. Первая школа строительство, которой еще не началось откроется 1 сентября, а вторая к концу 2024 года.