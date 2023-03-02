Школы и детские сады Суворовского района будут сданы в срок

— По всем объектам, которые мы увидели, никаких нареканий нет. Все они строятся в соответствии с дорожной картой, и сроки сдвигаться не будут. Второй модуль школы возводится согласно графику, два детских сада будут введены в эксплуатацию в этом году: первый в апреле, а второй — в декабре. Что касается площадки где скоро начнется строительство еще одной школы, подрядчик выйдет на этот объект уже в марте.