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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Школы и детские сады Суворовского района будут сданы в срок

2 марта 2023, 12:43
Фото: Правительство Ростовской области
Сегодня в микрорайоне Суворовский прошло выездное совещание рабочей группы. Представители региональной власти и городской администрации посетили новые объекты образования района, отметили ход их строительства и обсудили перспективы. Возглавил группу первый заместитель губернатора РО Игорь Гуськов.

В ходе проверки было осмотрено несколько объектов. Первым стала строящаяся школа на 1600 мест, затем два детских сада на 320 и 280 мест, а также второе модульное здание школы № 75 на 400 мест, которое в скором времени будет введено в эксплуатацию. Кроме того проверяющие оценили и земельный участок, на котором по заявлению подрядчика за счет средств областного и муниципального бюджетов будет развернуто строительство еще одной школы на 1200 мест.

Игорь Гуськов отметил, что вопрос строительства школ и детских садов в микрорайоне Суворовский находится на особом контроле губернатора, поэтому обсуждение было решено совместить с выездом на объекты.

— По всем объектам, которые мы увидели, никаких нареканий нет. Все они строятся в соответствии с дорожной картой, и сроки сдвигаться не будут. Второй модуль школы возводится согласно графику, два детских сада будут введены в эксплуатацию в этом году: первый в апреле, а второй — в декабре. Что касается площадки где скоро начнется строительство еще одной школы, подрядчик выйдет на этот объект уже в марте.

Также сегодня обсудили и вопросы по изготовлению проектно-сметной документации. Речь идет еще о четырех детских садах и одной школе на 850 мест. На следующем заседании рабочей группы эти моменты разберем в подробностях, — пояснил замглавы региона Игорь Гуськов.

Заместитель губернатора добавил, что следующее заседание рабочей группы пройдет в апреле. На нем посмотрят завершение строительства детского сада и начало строительства школы.  

Две новые школы заработают в Суворовском в 2024 году. Первая школа строительство, которой еще не началось откроется  1 сентября, а вторая к концу 2024  года.

#Елена Янкевич
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