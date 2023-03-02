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Published Сегодня, 17:01

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Updated Сегодня, 17:54

«Уложен травой вниз»: В Таганроге жители раскритиковали газон на детской площадке

2 марта 2023, 17:01
Фото: Виктория Полякова / соцсеть "ВКонтакте", "Мой Таганрог"
«Уложен травой вниз»: В Таганроге жители раскритиковали рулонный газон для детсада

В Таганроге жителей не смогли узнать «рулонный газон» на одной из детских площадок

В Таганроге жительница обратила внимание на странный газон, постеленный на игровой площадке одного из детских садов, комментарии появились в сети «ВКонтакте».

В сообществе «Мой Таганрог» разместили обращение местной жительницы, которая захотела узнать у общественности, как выглядит рулонный газон. Женщина разговаривала с представителями городской администрации, которые сообщили, что постелили на игровой площадке детского сада №8 «Росинка» рулонный газон. Однако на фото, приложенных женщиной, никакого покрытия на разрытой земле не видно.

Эта ситуация не удивила жителей Таганрога, которые объяснили ей, что рулонный газон выглядит иначе.

«Так у нас по всему городу рулонный газон. Круто же», «И даже вместо тротуаров местами рулонный газон», «Правильно, это тротуарный рулонный газон, очень дорогой, импортный», — пошутили таганрожцы.

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«Ты его не видишь, а он есть!», — заметили горожане.

«Может уложен травой вниз, что вы пристали к администрации?», — спросили местные жители.

«Его, может, посеяли только, вашими слезами польёте — и взойдут травы», — предположили жители Таганрога.

Ранее более трех тысяч дончан подписали петицию к президенту Путину с призывом защитить Таганрог от «скандальных» чиновников.

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