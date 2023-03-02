«Уложен травой вниз»: В Таганроге жители раскритиковали рулонный газон для детсада

В сообществе «Мой Таганрог» разместили обращение местной жительницы, которая захотела узнать у общественности, как выглядит рулонный газон. Женщина разговаривала с представителями городской администрации, которые сообщили, что постелили на игровой площадке детского сада №8 «Росинка» рулонный газон. Однако на фото, приложенных женщиной, никакого покрытия на разрытой земле не видно.