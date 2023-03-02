«Уложен травой вниз»: В Таганроге жители раскритиковали рулонный газон для детсада

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
В сообществе «Мой Таганрог» разместили обращение местной жительницы, которая захотела узнать у общественности, как выглядит рулонный газон. Женщина разговаривала с представителями городской администрации, которые сообщили, что постелили на игровой площадке детского сада №8 «Росинка» рулонный газон. Однако на фото, приложенных женщиной, никакого покрытия на разрытой земле не видно.
Эта ситуация не удивила жителей Таганрога, которые объяснили ей, что рулонный газон выглядит иначе.
«Так у нас по всему городу рулонный газон. Круто же», «И даже вместо тротуаров местами рулонный газон», «Правильно, это тротуарный рулонный газон, очень дорогой, импортный», — пошутили таганрожцы.
«Ты его не видишь, а он есть!», — заметили горожане.
«Может уложен травой вниз, что вы пристали к администрации?», — спросили местные жители.
«Его, может, посеяли только, вашими слезами польёте — и взойдут травы», — предположили жители Таганрога.
Ранее более трех тысяч дончан подписали петицию к президенту Путину с призывом защитить Таганрог от «скандальных» чиновников.