Устюгов, Легков и Ступак примут участие в Югорском лыжном марафоне

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
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Updated Сегодня, 12:56
Кроме того, к ним присоединятся бронзовые призеры пекинской Олимпиады по биатлону Эдуард Латыпов и Карим Халили, а также Даниил Серохвостов, член сборной России по биатлону, - пишет Муксун.
Юбилейный Югорский лыжный марафон состоится в Ханты-Мансийске 7 - 8 апреля в пойме реки Горной. Гонка на 50 км классическим стилем пройдет в первый день, а на основной день соревнований, 8 апреля, запланированы забеги на 5 и 25 км, а также марафон на 50 км свободным стилем. На участие в гонках же зарегистрировалось около 2 тыс. человек, регистрация продлится до 6 апреля. Заявку можно подать на официальном сайте марафона ugraloppet.ru.
Югорский лыжный марафон давно стал традиционным местом сбора прославленных лыжников и биатлонистов, олимпийских чемпионов, и в этом году зрители увидят, кто сильнее на лыжне - биатлонисты или лыжники. Это прекрасная традиция и стимул для молодых начинающих спортсменов, отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов.
Информационный партнер Югорского лыжного марафона - медиахолдинг 1MI.