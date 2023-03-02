Устюгов, Легков и Ступак примут участие в Югорском лыжном марафоне

Юбилейный Югорский лыжный марафон состоится в Ханты-Мансийске 7 - 8 апреля в пойме реки Горной. Гонка на 50 км классическим стилем пройдет в первый день, а на основной день соревнований, 8 апреля, запланированы забеги на 5 и 25 км, а также марафон на 50 км свободным стилем. На участие в гонках же зарегистрировалось около 2 тыс. человек, регистрация продлится до 6 апреля. Заявку можно подать на официальном сайте марафона ugraloppet.ru.