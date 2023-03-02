Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
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Updated Сегодня, 08:59
Капремонт запланирован в горбольнице №7 в Ростове. Она находится на улице Варфоломеева, 103/39. Сейчас руководство больнице ищет подрядчика, который готов выполнить необходимые работы за 180 миллионов рублей.
Капремонт включает в себя несколько этапов. Работы должны начаться в этом году не позднее 3 апреля, а завершиться 28 февраля 2025 года. Они включают закрепление грунтов, демонтаж отслуживших конструкций, ремонт отопления, вентиляции, водопровода и канализации. Также подрядчику предстоит заняться озеленением территории, прилегающей к больнице, отремонтировать лифты и электрику.
От подрядчика требуется иметь действующие лицензии на проведение ремонтных и строительных работ. Ремонтируя больницу, он должен обеспечить сохранность всего имеющегося там имущество. Для этого стройплощадку оборудуют камерами слежения. Чтобы обеспечить безопасность, место проведения работ огородят защитными лентами. Также во время ремонта подрядчик обязуется следить за чистотой, убирать мусор и излишки материалов.
Ранее сообщалось, что на капремонт детского сада на Королева в Ростове потратят 297 миллионов рублей.