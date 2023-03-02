От подрядчика требуется иметь действующие лицензии на проведение ремонтных и строительных работ. Ремонтируя больницу, он должен обеспечить сохранность всего имеющегося там имущество. Для этого стройплощадку оборудуют камерами слежения. Чтобы обеспечить безопасность, место проведения работ огородят защитными лентами. Также во время ремонта подрядчик обязуется следить за чистотой, убирать мусор и излишки материалов.