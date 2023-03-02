Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
В ходе своего доклада на Заседании Совета по инвестициям Максим Папушенко рассказал, что донское правительство возлагает большие надежды на создание особой экономической зоны в Новочеркасске.
«Это задача не одного города Новочеркасска, это возможность создания десятков заводов для активизации экономики Ростовской области», — рассказал Максим Папушенко, добавив, что резидентов на 10 лет освобождают от налога на имущество организации, на 5 лет — от налога на прибыль, а также предоставляют другие льготы.
По данным главы Минэкономразвития, уже в ближайшие пять лет на 304,9 гектарах территории ОЭЗ могут появиться не менее 50 заводов.
Ранее в Ростовской области объявили о продаже завода с южнокорейской южнокорейской линией производства риса и проса.