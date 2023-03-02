«Это задача не одного города Новочеркасска, это возможность создания десятков заводов для активизации экономики Ростовской области», — рассказал Максим Папушенко, добавив, что резидентов на 10 лет освобождают от налога на имущество организации, на 5 лет — от налога на прибыль, а также предоставляют другие льготы.