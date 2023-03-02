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Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

В особой экономической зоне Ростовской области собираются построить 50 заводов

2 марта 2023, 16:32
Фото: pxhere.com
В особой экономической зоне Ростовской области собираются построить 50 заводов
В ОЭЗ Ростовской области планируют возвести 50 заводов в ближайшие пять лет, об этом сообщил глава Минэкономразвития региона Максим Папушенко.

В ходе своего доклада на Заседании Совета по инвестициям Максим Папушенко рассказал, что донское правительство возлагает большие надежды на создание особой экономической зоны в Новочеркасске.

«Это задача не одного города Новочеркасска, это возможность создания десятков заводов для активизации экономики Ростовской области», — рассказал Максим Папушенко, добавив, что резидентов на 10 лет освобождают от налога на имущество организации, на 5 лет — от налога на прибыль, а также предоставляют другие льготы.

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По данным главы Минэкономразвития, уже в ближайшие пять лет на 304,9 гектарах территории ОЭЗ могут появиться не менее 50 заводов.

Ранее в Ростовской области объявили о продаже завода с южнокорейской южнокорейской линией производства риса и проса.

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