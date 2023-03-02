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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

В России планируют отметить День воссоединения с Крымом

Сегодня, 10:03
В Кремле заявили о том, что в стране планируют отмечать годовщину со дня вхождения Крыма в состав России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, в Кремле пока не готовы озвучить формат мероприятий, которые будут проходить на годовщину воссоединения Крыма с Россией. Также неизвестно будет ли в связи с этой датой выступать российский президент. Дмитрий Песков уточнил, что у Владимира Путина плотный график и пока говорить о каких-либо мероприятиях рано.

Пресс-секретарь российского президента заверил, что о формате проведения празднования годовщины вхождения Крыма в Россию будет заявлено позже.

#Общество
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