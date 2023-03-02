В России планируют отметить День воссоединения с Крымом

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС, в Кремле пока не готовы озвучить формат мероприятий, которые будут проходить на годовщину воссоединения Крыма с Россией. Также неизвестно будет ли в связи с этой датой выступать российский президент. Дмитрий Песков уточнил, что у Владимира Путина плотный график и пока говорить о каких-либо мероприятиях рано.