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Posted Сегодня, 14:40

Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

В России продолжают снижаться цены на смартфоны

Сегодня, 14:40
По данным исследования GS Group средняя цена смартфона в России за 2022 год снизилась на 20%.

Таким образом, средняя цена мобильного телефона с 23 тысяч рублей упала до 19 тысяч, пишут INFOX.ru со ссылкой на «Ведомости».

Аналитики Telecomdaily предоставляют похожие показатели. По их данным средняя цена смартфона снизилась за последний год на 15%, и сейчас составляет 19 500 рублей. На WB средний чек за телефон еще ниже — 15 тысяч рублей.

По мнению экспертов у снижения цен на смартфоны две причины: сокращение количества флагманских моделей Apple и Samsung в РФ и укрепление курса рубля.

В «М.Видео — Эльдорадо», «Теле2», МТС и «Мегафоне» также подтверждают снижение среднего чека за смартфон и то, что спрос покупателей переключился на смартфоны из Китая, а процент устройств Apple и Samsung за год сократился до минимума.

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