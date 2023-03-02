В России продолжают снижаться цены на смартфоны

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Таким образом, средняя цена мобильного телефона с 23 тысяч рублей упала до 19 тысяч, пишут INFOX.ru со ссылкой на «Ведомости».
Аналитики Telecomdaily предоставляют похожие показатели. По их данным средняя цена смартфона снизилась за последний год на 15%, и сейчас составляет 19 500 рублей. На WB средний чек за телефон еще ниже — 15 тысяч рублей.
По мнению экспертов у снижения цен на смартфоны две причины: сокращение количества флагманских моделей Apple и Samsung в РФ и укрепление курса рубля.
В «М.Видео — Эльдорадо», «Теле2», МТС и «Мегафоне» также подтверждают снижение среднего чека за смартфон и то, что спрос покупателей переключился на смартфоны из Китая, а процент устройств Apple и Samsung за год сократился до минимума.