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Posted Сегодня, 17:20

Published Сегодня, 17:20

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

В Ростове авария 1 марта закончилась двумя разбитыми иномарками и поездкой в больницу

2 марта 2023, 17:20
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростове на въезде в Александровку столкнулись два автомобиля, пострадал один из водителей, подробностями поделились в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.
Сюжет
Дтп

В среду, 1 марта, в 22.00 мск на въезде в Александровку в восточной части Ростова-на-Дону произошла авария.

37-летний водитель автомобиля Škoda Octavia ехал по проспекту 40-летия Победы в районе дома 2Г и не уступил дорогу Chevrolet Lacetti, который двигался по главной дороге. В результате столкновения оба автомобиля получили серьезные механические повреждения, а также пострадал водитель Chevrolet Lacetti — его доставили в больницу.

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Полиции предстоит установить причины и обстоятельства аварии, а пока жителям Ростовской области напоминают строго соблюдать ПДД, требования дорожных знаков и разметки.

Ранее в Ростовской области пассажирка автомобиля попала в больницу после того, как вылетела из окна в результате ДТП.

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