В Ростове авария 1 марта закончилась двумя разбитыми иномарками и поездкой в больницу

37-летний водитель автомобиля Škoda Octavia ехал по проспекту 40-летия Победы в районе дома 2Г и не уступил дорогу Chevrolet Lacetti, который двигался по главной дороге. В результате столкновения оба автомобиля получили серьезные механические повреждения, а также пострадал водитель Chevrolet Lacetti — его доставили в больницу.