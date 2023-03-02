В Ростове авария 1 марта закончилась двумя разбитыми иномарками и поездкой в больницу

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
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В среду, 1 марта, в 22.00 мск на въезде в Александровку в восточной части Ростова-на-Дону произошла авария.
37-летний водитель автомобиля Škoda Octavia ехал по проспекту 40-летия Победы в районе дома 2Г и не уступил дорогу Chevrolet Lacetti, который двигался по главной дороге. В результате столкновения оба автомобиля получили серьезные механические повреждения, а также пострадал водитель Chevrolet Lacetti — его доставили в больницу.
Полиции предстоит установить причины и обстоятельства аварии, а пока жителям Ростовской области напоминают строго соблюдать ПДД, требования дорожных знаков и разметки.
Ранее в Ростовской области пассажирка автомобиля попала в больницу после того, как вылетела из окна в результате ДТП.