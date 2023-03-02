В Ростове-на-Дону на свет появилась первая тройня в 2023 году

Дети, две девочки и мальчик, родились на свет в январе и находились на попечении медиков в течении 1,5 месяцев. Сейчас дети и мать чувствуют себя хорошо, а после рождения тройняшек семья получила статус многодетной, что позволит Абдуллаевым получать пособия и льготы, а также единовременную выплату за рождение тройни.