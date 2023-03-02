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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:29

В Ростове-на-Дону на свет появилась первая тройня в 2023 году

2 марта 2023, 11:27
Фото: ТГ канал logvinenko_rnd
В Ростове-на-Дону на свет появилась первая тройня в 2023 году
В Ростове сообщили о рождении первой в 2023 году тройни, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

В четверг, 2 марта, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил о том, что из Ростовского НИИАПа выписали первую за год тройню, которая родилась в семье Абдуллаевых.

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Дети, две девочки и мальчик, родились на свет в январе и находились на попечении медиков в течении 1,5 месяцев. Сейчас дети и мать чувствуют себя хорошо, а после рождения тройняшек семья получила статус многодетной, что позволит Абдуллаевым получать пособия и льготы, а также единовременную выплату за рождение тройни.

Напомним, в первый день 2023 года в Ростовской области родилось 90 младенцев.

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