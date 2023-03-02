В Ростове-на-Дону на свет появилась первая тройня в 2023 году

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В четверг, 2 марта, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил о том, что из Ростовского НИИАПа выписали первую за год тройню, которая родилась в семье Абдуллаевых.
Дети, две девочки и мальчик, родились на свет в январе и находились на попечении медиков в течении 1,5 месяцев. Сейчас дети и мать чувствуют себя хорошо, а после рождения тройняшек семья получила статус многодетной, что позволит Абдуллаевым получать пособия и льготы, а также единовременную выплату за рождение тройни.
Напомним, в первый день 2023 года в Ростовской области родилось 90 младенцев.