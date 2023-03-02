Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
«Блокнот Ростов» написал о ростовчанке, которая ждала второго ребенка и ходила на обследования в перинатальный центр. Издание пишет, что медики якобы не поняли о смерти ребенка, из-за чего мать проходила с ним около недели.
«Теперь по статье „Халатность“ возбудили уголовное дело. Максимальное наказание составляет пять лет заключения», — сказано в сообщении.
Отмечается, что дело завели через несколько месяцев после этой истории на неустановленных сотрудников учреждения. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове арестовали главу областного бюро медико-социальной экспертизы Медовник.