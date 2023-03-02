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Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

В Ростове-на-Дону завели дело после скандала с носившей мертвого ребенка женщиной

2 марта 2023, 06:27
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону завели дело после скандала с носившей мертвого ребенка женщиной
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после скандала с женщиной, которая неделю носила мертвого ребенка, пишут СМИ.

«Блокнот Ростов» написал о ростовчанке, которая ждала второго ребенка и ходила на обследования в перинатальный центр. Издание пишет, что медики якобы не поняли о смерти ребенка, из-за чего мать проходила с ним около недели.

«Теперь по статье „Халатность“ возбудили уголовное дело. Максимальное наказание составляет пять лет заключения», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что дело завели через несколько месяцев после этой истории на неустановленных сотрудников учреждения. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. 

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