Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» объявила тендер для выбора организации, которая будет нести аварийно-спасательную службу и поможет ликвидировать утечки и разливы нефти и ее производных, а также окажет помощь аварийным судам в акватории морского порта Ростова-на-Дону.
Стоимость работ составит около 8,63 миллиона рублей, срок действия договора, согласно обоснованию НМЦД, распространяется на 2023–2024 год.
Победителя объявят 22 марта, а прием заявок закрывается 17 марта.
Напомним, последний раз серьезную утечку нефтепродуктов в Ростове фиксировали в апреле 2022 года.