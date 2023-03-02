ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» объявила тендер для выбора организации, которая будет нести аварийно-спасательную службу и поможет ликвидировать утечки и разливы нефти и ее производных, а также окажет помощь аварийным судам в акватории морского порта Ростова-на-Дону.