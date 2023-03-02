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Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

В Ростове на устранение утечки нефти выделили 8,6 миллиона рублей

2 марта 2023, 13:49
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове на устранение утечки нефти выделили 8,6 миллиона рублей
Администрация морских портов готова потратить на ликвидацию разливов нефти и помощь аварийных судам в акватории порта Ростова 8,6 миллиона рублей, информация об этом появилась на сервисе госзакупок.

ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» объявила тендер для выбора организации, которая будет нести аварийно-спасательную службу и поможет ликвидировать утечки и разливы нефти и ее производных, а также окажет помощь аварийным судам в акватории морского порта Ростова-на-Дону.

Нефтяное пятно ликвидировали в акватории порта Ростова
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Стоимость работ составит около 8,63 миллиона рублей, срок действия договора, согласно обоснованию НМЦД, распространяется на 2023–2024 год.

Победителя объявят 22 марта, а прием заявок закрывается 17 марта.

Напомним, последний раз серьезную утечку нефтепродуктов в Ростове фиксировали в апреле 2022 года.

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