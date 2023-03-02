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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

В Ростовской области будут штрафовать за плохое обращение с домашними животными

2 марта 2023, 11:48
Фото: 1MI
В Ростовской области будут штрафовать за плохое обращение с домашними животными
В Ростовской области рассматривают вопрос о наказании тех, кто нарушает правила обращения с животными, сообщили в региональном управлении ветеринарии.

Новые правила начали действовать с этого года, однако в документе не сказано, кто за этим будет следить. Не говорится и об ответственности за нарушения.

«Сейчас идет работа по внесению изменений в одну из статей областного закона в части установления меры ответственности», — пишет Donnews со ссылкой на информацию управления.

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В данный момент в статье закона есть информация о нормах содержания животных в приютах и об обращении с бездомными животными. Размер штрафов достигает 20 тысяч рублей.

Издание пишет, что могут добавить пункт о домашних животных и оставить прежние размеры штрафов. 

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