Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Новые правила начали действовать с этого года, однако в документе не сказано, кто за этим будет следить. Не говорится и об ответственности за нарушения.
«Сейчас идет работа по внесению изменений в одну из статей областного закона в части установления меры ответственности», — пишет Donnews со ссылкой на информацию управления.
В данный момент в статье закона есть информация о нормах содержания животных в приютах и об обращении с бездомными животными. Размер штрафов достигает 20 тысяч рублей.
Издание пишет, что могут добавить пункт о домашних животных и оставить прежние размеры штрафов.
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