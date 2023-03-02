Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Гуковский городской суд огласил приговор по делу бывшего замглавы местной администрации Алексея Александрина, которого обвиняли в халатности.
В суде удалось установить, что с октября 2019 года по февраль 2020 года подозреваемый небрежно относился к исполнению своих служебных обязанностей и не обеспечил своевременный снос аварийного самостроя на улице Чайковского, а также не принял меры по установке ограждений.
В итоге на территорию рядом с хозяйственной постройкой зашел шестилетний ребенок, и кирпичная стена обрушилась на мальчика. Хотя ребенка успели доставить в больницу на попечение врачей, на следующий день мальчик умер от полученных травм.
Александрин был признан виновным и получил год колонии с запретом занимать определенные должности в течение двух лет. Приговор пока не обрел законную силу.
Ранее в Новочеркасске рухнул кирпичный забор. Пострадали несколько машин.