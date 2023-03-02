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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

В Ростовской области бывшего чиновника осудили за гибель ребенка под кирпичами

2 марта 2023, 15:04
Фото: 1MI
В Ростовской области бывшего чиновника осудили за гибель ребенка под кирпичами
В Ростовской области приговорили к году колонии бывшего замглавы администрации Гуково Алексея Александрина, из-за небрежной работы которого ребенок погиб под завалом кирпичей, об этом сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.

Гуковский городской суд огласил приговор по делу бывшего замглавы местной администрации Алексея Александрина, которого обвиняли в халатности.

В суде удалось установить, что с октября 2019 года по февраль 2020 года подозреваемый небрежно относился к исполнению своих служебных обязанностей и не обеспечил своевременный снос аварийного самостроя на улице Чайковского, а также не принял меры по установке ограждений.

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В итоге на территорию рядом с хозяйственной постройкой зашел шестилетний ребенок, и кирпичная стена обрушилась на мальчика. Хотя ребенка успели доставить в больницу на попечение врачей, на следующий день мальчик умер от полученных травм.

Александрин был признан виновным и получил год колонии с запретом занимать определенные должности в течение двух лет. Приговор пока не обрел законную силу.

Ранее в Новочеркасске рухнул кирпичный забор. Пострадали несколько машин.

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