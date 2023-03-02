rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

В Ростовской области на 33% больше стало невыездных должников

2 марта 2023, 08:38
Фото: 1MI
В Ростовской области на 33% больше стало невыездных должников
В Ростовской области за год увеличилось число невыездных должников, сообщили приставы.

По итогам 2022 года в Ростовской области из-за долгов более 680 тысяч жителей не смогли выехать за границу. Это на 33% больше, чем в прошлом году.

Однако за год приставам удалось взыскать с должников более двух миллиардов рублей. Завершено порядка 22,6 тысячи исполнительных производств.

Приставы выяснили, какие знаки зодиака в Ростове-на-Дону чаще не платят алименты
Узнать подробнее

Отметим, что чаще всего невыездными жители Ростовской области становятся из-за задолженностей по алиментам, кредитам и оплате ЖКХ.

Ранее в Ростовской области с помощью камер видеофиксации нарушений на дорогах нашли 147 должников. 19 автомобилей были описаны и арестованы.

Читайте также:
В Ростовской области родственников должников могут заставить платить алиментыАлименты в РФ будут взыскивать в режиме онлайнТарасов пожаловался на оскорбления после истории с алиментами
#Общество#Новости#Алина Заярная
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону завели дело после скандала с носившей мертвого ребенка женщиной
Сегодня, 06:27
На уборку закрытого больше года аэропорта Платов потратят 7 млн рублей
Сегодня, 07:27
Военная прокуратура заставила выплатить 3 млн рублей раненному бойцу СВО из Ростова
Сегодня, 07:28
В 2025 году закончат ремонт горбольницы №7 в Ростове стоимостью 180 млн рублей
Сегодня, 08:20
Жители Ростовской области пожаловались на отсутствие охраны в детских садах
Сегодня, 09:20