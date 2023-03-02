Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
По итогам 2022 года в Ростовской области из-за долгов более 680 тысяч жителей не смогли выехать за границу. Это на 33% больше, чем в прошлом году.
Однако за год приставам удалось взыскать с должников более двух миллиардов рублей. Завершено порядка 22,6 тысячи исполнительных производств.
Отметим, что чаще всего невыездными жители Ростовской области становятся из-за задолженностей по алиментам, кредитам и оплате ЖКХ.
Ранее в Ростовской области с помощью камер видеофиксации нарушений на дорогах нашли 147 должников. 19 автомобилей были описаны и арестованы.