Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
В четверг, 2 марта, стало известно, что накануне в Новочеркасске на девять автомобилей рухнул кирпичный забор в переулке Магнитном. Неизвестно, что стало причиной обрушения, но ограда просто рассыпалась на части и завалила припаркованные с краю проезжей части машины.
Теперь владельцам предстоит убирать царапины со своих транспортных средств, а наименее везучим автомобилистам и вовсе менять или восстанавливать получившие повреждения детали.
Жители Новочеркасска искренне посочувствовали водителям и поделились предположением, что причиной обрушения забора стали корни произрастающих рядом деревьев.
Приставы Ростовской области объявили, что за прошедший год количество должников, утративших право на выезд за границу, выросло на треть — до более чем 680 тысяс дончан.
И хотя приставам удалось взыскать с жителей Ростовской области более двух миллиардов рублей, завершив около 22,6 тысячи производств, значительная часть населения продолжает копить долги за алименты, кредиты и оплату коммунальных услуг.
В соцсетях появилось обращение одной из мирных последователей движения «ЧВК Редан», девочка-подросток рассказала, что из-за участившихся скандалов с этим движением поклонники аниме подверглись травле со стороны общественности и сверстников.
В видеообращении, опубликованном Don_Mash, девочка сообщила, что ее и других анимешников стали притеснять, в том числе за их выбор одежды и даже мирный косплей персонажей Hunter x Hunter, который является обычным хобби.
Ростовчанку расстроило, что теперь ее субкультуру не понимают не только «взрослые», но даже ее ровесники.