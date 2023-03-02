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Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

В Ростовской области рушатся заборы и растет пропасть между поколениями

2 марта 2023, 14:42
Фото: Reiseng/cc by sa/wikimedia.org
В Ростовской области рушатся заборы и растет пропасть между поколениями
В Ростовской области рушатся кирпичные заборы, зато растут стены между анимешниками, взрослыми и людьми, желающими попасть за границу.

Закон подлости

В четверг, 2 марта, стало известно, что накануне в Новочеркасске на девять автомобилей рухнул кирпичный забор в переулке Магнитном. Неизвестно, что стало причиной обрушения, но ограда просто рассыпалась на части и завалила припаркованные с краю проезжей части машины.

Теперь владельцам предстоит убирать царапины со своих транспортных средств, а наименее везучим автомобилистам и вовсе менять или восстанавливать получившие повреждения детали.

Жители Новочеркасска искренне посочувствовали водителям и поделились предположением, что причиной обрушения забора стали корни произрастающих рядом деревьев.

Жители Новочеркасска искренне посочувствовали водителям
Фото: Tuzlоvgrаd.ru

С долгами далеко не улетишь

Приставы Ростовской области объявили, что за прошедший год количество должников, утративших право на выезд за границу, выросло на треть — до более чем 680 тысяс дончан.

И хотя приставам удалось взыскать с жителей Ростовской области более двух миллиардов рублей, завершив около 22,6 тысячи производств, значительная часть населения продолжает копить долги за алименты, кредиты и оплату коммунальных услуг.

Коллективная ответственность

В соцсетях появилось обращение одной из мирных последователей движения «ЧВК Редан», девочка-подросток рассказала, что из-за участившихся скандалов с этим движением поклонники аниме подверглись травле со стороны общественности и сверстников.

Ростовчанку расстроило, что теперь ее субкультуру не понимают не только «взрослые», но даже ее ровесники.
Фото: GoToVan/cc by sa/flickr.com
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В видеообращении, опубликованном Don_Mash, девочка сообщила, что ее и других анимешников стали притеснять, в том числе за их выбор одежды и даже мирный косплей персонажей Hunter x Hunter, который является обычным хобби.

Ростовчанку расстроило, что теперь ее субкультуру не понимают не только «взрослые», но даже ее ровесники.

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