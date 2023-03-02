В четверг, 2 марта, стало известно, что накануне в Новочеркасске на девять автомобилей рухнул кирпичный забор в переулке Магнитном. Неизвестно, что стало причиной обрушения, но ограда просто рассыпалась на части и завалила припаркованные с краю проезжей части машины.