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Published Сегодня, 13:13

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Updated Сегодня, 13:16

В Ростовской области спасут дом, где Шолохов встречался с писателями

2 марта 2023, 13:13
Фото: Автор неизвестен/сс0/wikimedia.org
В Ростовской области спасут дом, где Шолохов встречался с деятелями культуры
В Ростовской области собираются провести работы по сохранению Дома культуры, где Михаил Шолохов встречался с общественными и культурными деятелями, сведения об этом появились на портале госзакупок.

ФГБУК «Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова» выступил заказчиков конкурса для поиска подрядчика, который поможет сохранить ОКН регионального значения в станице Вешенской на улице Шолохова, 60 — дом культуры, где знаменитый автор проводил встречи со своими коллегами и другими общественными и культурными деятелями. На ремонт дома культуры выделили более 167,8 миллиона рублей.

Фото: Яндекс.Карты
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Подрядчику предстоит отреставрировать фасады, адаптировать здание под современное использование, а также провести ремонт помещений и замену систем ресурсоснабжения здания, начиная от электропроводки до системы отопления и видеонаблюдения. Работы необходимо выполнить до 28 ноября 2024 года, а также предоставить гарантию сроком на пять лет.

Заявку на участие можно подать до 17 марта, победителя выберут через пять дней.

Ранее стало известно, сколько средств потратят на проект Ростовского цирка.

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