Подрядчику предстоит отреставрировать фасады, адаптировать здание под современное использование, а также провести ремонт помещений и замену систем ресурсоснабжения здания, начиная от электропроводки до системы отопления и видеонаблюдения. Работы необходимо выполнить до 28 ноября 2024 года, а также предоставить гарантию сроком на пять лет.