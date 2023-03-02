Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
ФГБУК «Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова» выступил заказчиков конкурса для поиска подрядчика, который поможет сохранить ОКН регионального значения в станице Вешенской на улице Шолохова, 60 — дом культуры, где знаменитый автор проводил встречи со своими коллегами и другими общественными и культурными деятелями. На ремонт дома культуры выделили более 167,8 миллиона рублей.
Подрядчику предстоит отреставрировать фасады, адаптировать здание под современное использование, а также провести ремонт помещений и замену систем ресурсоснабжения здания, начиная от электропроводки до системы отопления и видеонаблюдения. Работы необходимо выполнить до 28 ноября 2024 года, а также предоставить гарантию сроком на пять лет.
Заявку на участие можно подать до 17 марта, победителя выберут через пять дней.
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