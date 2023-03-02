Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
По информации Readovka, в селе Сушаны Брянской области идет бой с украинскими диверсантами. В село боевики вошли еще утром. Сейчас они держат в заложниках несколько человек, в том числе двоих детей. Местные жители прячутся в подвалах. В селе уже взорвана электроподстанция.
В соседнем селе Любечане украинская ДРГ обстреляла движущееся транспортное средство. ТАСС передает, что в результате инцидента погиб один взрослый, ранена десятилетняя девочка.
О количестве погибших в Сушанах в данный момент точных данных нет.
Информация о ситуации в Брянской области уточняется. Официальных комментариев со стороны силовых ведомств не поступало.
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