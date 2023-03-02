По информации Readovka, в селе Сушаны Брянской области идет бой с украинскими диверсантами. В село боевики вошли еще утром. Сейчас они держат в заложниках несколько человек, в том числе двоих детей. Местные жители прячутся в подвалах. В селе уже взорвана электроподстанция.