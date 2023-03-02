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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

В селе в Брянской области идет бой с украинской ДРГ, взорвана электроподстанция

2 марта 2023, 09:34
Фото: mil.ru
В селе в Брянской области идет бой с украинской ДРГ, взорвана электроподстанция
В Сушанах Брянской области продолжается полномасштабный бой с украинскими диверсантами, сообщают СМИ.

По информации Readovka, в селе Сушаны Брянской области идет бой с украинскими диверсантами. В село боевики вошли еще утром. Сейчас они держат в заложниках несколько человек, в том числе двоих детей. Местные жители прячутся в подвалах. В селе уже взорвана электроподстанция.

В соседнем селе Любечане украинская ДРГ обстреляла движущееся транспортное средство. ТАСС передает, что в результате инцидента погиб один взрослый, ранена десятилетняя девочка.

О количестве погибших в Сушанах в данный момент точных данных нет.

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Информация о ситуации в Брянской области уточняется. Официальных комментариев со стороны силовых ведомств не поступало.

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