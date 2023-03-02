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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Власти в Ростове-на-Дону хотят распродать четыре машины за 2 млн рублей

2 марта 2023, 06:26
Фото: M 93/cc by sa/wikimedia.org
Власти в Ростове-на-Дону хотят распродать четыре машины за 2 млн рублей
В Ростове-на-Дону выставят на аукцион четыре автомобиля, общая стоимость которых составляет почти два миллиона рублей, сообщили в мэрии.

Аукцион состоится 27 марта в электронной форме. Так, можно будет приобрести Renault Megan с начальной ценой 281 тысяча рублей. 

Кроме того, в продаже есть Ford Mondeo и AUDI A6 за 551 тысячу и 552 тысячи рублей. Еще одна машина - Audi A8, начальная стоимость которой достигает 567 тысяч рублей. 

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Для участников размер задатка составляет 10%. Предложенные автомобили выпущены с 2004 по 2008 годы. 

Самым мощным автомобилем является Audi A8, согласно документации, мощность двигателя достигает 335 лошадиных сил. 

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