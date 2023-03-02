Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Аукцион состоится 27 марта в электронной форме. Так, можно будет приобрести Renault Megan с начальной ценой 281 тысяча рублей.
Кроме того, в продаже есть Ford Mondeo и AUDI A6 за 551 тысячу и 552 тысячи рублей. Еще одна машина - Audi A8, начальная стоимость которой достигает 567 тысяч рублей.
Для участников размер задатка составляет 10%. Предложенные автомобили выпущены с 2004 по 2008 годы.
Самым мощным автомобилем является Audi A8, согласно документации, мощность двигателя достигает 335 лошадиных сил.