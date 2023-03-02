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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Военная прокуратура заставила выплатить 3 млн рублей раненному бойцу СВО из Ростова

2 марта 2023, 07:28
Фото: vmeda.mil.ru
Донской депутат заявил, что раненый боец не мог получить деньги из-за ошибки
Военнослужащий из Ростовской области, получивший ранение в зоне СВО, не мог получить компенсацию из-за технической ошибки, сообщил в Telegram-канале депутат Евгений Федяев.

По его словам, боец в октябре минувшего года получил ранение в голову, но не смог получить компенсацию из-за технической ошибки. Федяев уточнил, что в справке номер части указали неверно.

«Я обратился в военную прокуратуру, после чего семье выплатили три миллиона рублей», — уточнил депутат.

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Официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется. 

Ранее стало известно, что семьи донских мобилизованных и добровольцев СВО получат дополнительную поддержку. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого говорилось, что в Ростове в 2023 году разработают систему адаптации участников СВО к мирной жизни.

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