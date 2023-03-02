Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
По его словам, боец в октябре минувшего года получил ранение в голову, но не смог получить компенсацию из-за технической ошибки. Федяев уточнил, что в справке номер части указали неверно.
«Я обратился в военную прокуратуру, после чего семье выплатили три миллиона рублей», — уточнил депутат.
Официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что семьи донских мобилизованных и добровольцев СВО получат дополнительную поддержку. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого говорилось, что в Ростове в 2023 году разработают систему адаптации участников СВО к мирной жизни.