Заморозки до -10°C, гололед и дождь ожидаются в Ростовской области 3 марта

В темное время суток и утром возможно налипание мокрого снега на линии электропередач, а также гололедица на дорогах. Кроме того, в течение дня будет дуть сильный ветер скоростью до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до -5 градусов, а на севере ударят 10-градусные заморозки, днем воздух прогреется до четырех градусов тепла.