Заморозки до -10°C, гололед и дождь ожидаются в Ростовской области 3 марта

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Синоптики Ростовского гидрометцентра предупредили жителей региона о том, что в пятницу, 3 марта, ожидается переменная облачность, которая будет сопровождаться небольшими осадками в отдельных муниципалитетах - например, мокрым снегом и дождем.
В темное время суток и утром возможно налипание мокрого снега на линии электропередач, а также гололедица на дорогах. Кроме того, в течение дня будет дуть сильный ветер скоростью до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до -5 градусов, а на севере ударят 10-градусные заморозки, днем воздух прогреется до четырех градусов тепла.
Ранее стало известно, что Ростовская область может остаться без прогнозов погоды из-за антироссийских санкций.