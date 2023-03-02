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Posted Сегодня, 18:01

Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Заморозки до -10°C, гололед и дождь ожидаются в Ростовской области 3 марта

2 марта 2023, 18:01
Фото: pxhere.com
Заморозки до -10°C, гололед и дождь: какая погода ожидается в Ростовской области 3 марта
Донские метеорологи прогнозируют резкое похолодание до -10 градусов, дожди и гололед 3 марта, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
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Погода

Синоптики Ростовского гидрометцентра предупредили жителей региона о том, что в пятницу, 3 марта, ожидается переменная облачность, которая будет сопровождаться небольшими осадками в отдельных муниципалитетах - например, мокрым снегом и дождем.

Сезон дождей начнется в Ростовской области днем с 4 марта
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В темное время суток и утром возможно налипание мокрого снега на линии электропередач, а также гололедица на дорогах. Кроме того, в течение дня будет дуть сильный ветер скоростью до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до -5 градусов, а на севере ударят 10-градусные заморозки, днем воздух прогреется до четырех градусов тепла.

Ранее стало известно, что Ростовская область может остаться без прогнозов погоды из-за антироссийских санкций.

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