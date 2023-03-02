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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 09:27

Жители Ростовской области пожаловались на отсутствие охраны в детских садах

2 марта 2023, 09:20
Фото: 1MI
Жители Ростовской области пожаловались на отсутствие охраны в детских садах
Детские сады Аксайского района с начала 2023 года остались без охраны. Об этом сообщили RostovGazeta обеспокоенные родители малышей.

По словам родителей, информация том, что детские сады в Аксайском районе с начала 2023 года остаются без охраны, была озвучена на собрании. Причиной такого решения стало отсутствие финансирования.

«Все родители отрицательно восприняли это известие. Во-первых, потому, что речь идет о маленьких детях. Во-вторых, сейчас не самое спокойное время. А женщин-воспитательниц в детском саду явно недостаточно для обеспечения безопасности», — отмечает мама ребенка, жительница Аксайского района Валерия Лебедева.

Собеседница рассказывает, что в минувшем году детский сад охраняли женщины в темной одежде — охранники частного предприятия. Они мониторили изображение на камерах видеонаблюдения и периодически обходили территорию. Родители сходятся во мнении, что и этого недостаточно. Но, по крайней мере, охрана была.

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Усугубляют ситуацию и магнитные замки на калитках и дверях здания детского сада. По словам родителей, замки часто выходят из строя. Из-за этого доступ в детское дошкольное учреждение остается абсолютно свободным.

«Отсутствие охраны в детском садике не устроило никого из родителей. Мы выразили желание самостоятельно собирать деньги на охрану. Но руководство детского сада выступило категорически против. Нам предложили написать коллективное письмо в администрацию Аксайского района», — сообщает мама малыша Ирина Смирнова [данные изменены по ее просьбе — прим.редакции].

Родители добавляют, что в конце декабря в некоторых группах написали коллективные письма в администрацию. Однако никакой реакции, по словам людей, до сих пор не последовало. Обеспокоенные родители обратились за помощью к депутату Евгению Федяеву.

Родители добавляют, что в конце декабря в некоторых группах написали коллективные письма в администрацию.
Фото: 1MI

Депутат разъяснил корреспонденту RostovGazeta, что деньги на охрану в детских садах выделяются из бюджета муниципалитета.

«Видимо, Аксайский район не располагает требуемой суммой. Или же делает вид, что не располагает», — делится мнением народный избранник.

Ситуацию с отсутствием охраны в детских садах собеседник расценивает вопиющей.

«Задача дошкольных учреждений заключается в обеспечении безопасности детей. В данном случае, она не обеспечивается. Это прямое нарушение требований закона. Тем более сейчас, когда Ростовская область является приграничным регионом, где действует уровень среднего реагирования», — сообщает Федяев.

Ситуацию с отсутствием охраны в детских садах собеседник расценивает вопиющей.
Фото: 1MI
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Провокации, различного рода диверсии, да и просто «весеннее обострение», по словам депутата, исключать сегодня нельзя. Максимально оградить детей от всевозможных посягательств, от любой опасности — задача номер один. Тем более, недавняя история России знает случаи нападения на воспитанников в детских учебных учреждениях.

«Эта ситуация не осталась без внимания. Как только ко мне обратились родители, я направил запрос в прокуратуру Ростовской области. Пока идет проверка. Но уже на лицо вопиющее нарушение. Какие выводы сделает прокуратура, я пока не готов сказать. Но виновные наверняка понесут наказание», — резюмирует депутат.

Ранее RostovGazeta сообщала об обысках в отделе полиции Аксайского района.

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