«Эта ситуация не осталась без внимания. Как только ко мне обратились родители, я направил запрос в прокуратуру Ростовской области. Пока идет проверка. Но уже на лицо вопиющее нарушение. Какие выводы сделает прокуратура, я пока не готов сказать. Но виновные наверняка понесут наказание», — резюмирует депутат.