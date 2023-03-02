Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
В пресс-службе объявили, что дончане получат шанс принять участие в мероприятиях по организации мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.
В России дали старт конкурсу «После Победы», победители которого станут волонтерами и соорганизаторами Парада Победы в Москве. Принять участие могут добровольцы от 18 до 35 лет, прием заявок буду производить до 20 марта. Подробную информацию о правилах участия можно изучить на портале волонтерыпобеды.рф, здесь же можно подать заявку на участие.
Власти добавили, что волонтеры потребуются и для организации Бессмертного полка в Москве, а также помощи с проведением мероприятий в других городах России, включая те, что находятся в четырех новых субъекта РФ, а также за границей.
Руководитель ростовского областного отделения ВОД «Волонтеры Победы» Артем Толпыгин сообщил, что в настоящий момент на Дону команда волонтеров насчитывает более 13 тысяч участников.
Ранее волонтеры помогли более чем 180 тысячам семей мобилизованных.