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Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Жители Ростовской области смогут стать волонтерами Парада Победы в Москве

2 марта 2023, 13:00
Фото: donland.ru
Жители Ростовской области смогут стать организаторами Парада Победы в Москве
В Ростовской области жители смогут стать волонтерами Парада Победы на Красной площади Москвы, об этом сообщили в донском правительстве.

В пресс-службе объявили, что дончане получат шанс принять участие в мероприятиях по организации мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.

В России дали старт конкурсу «После Победы», победители которого станут волонтерами и соорганизаторами Парада Победы в Москве. Принять участие могут добровольцы от 18 до 35 лет, прием заявок буду производить до 20 марта. Подробную информацию о правилах участия можно изучить на портале волонтерыпобеды.рф, здесь же можно подать заявку на участие.

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Власти добавили, что волонтеры потребуются и для организации Бессмертного полка в Москве, а также помощи с проведением мероприятий в других городах России, включая те, что находятся в четырех новых субъекта РФ, а также за границей.

Руководитель ростовского областного отделения ВОД «Волонтеры Победы» Артем Толпыгин сообщил, что в настоящий момент на Дону команда волонтеров насчитывает более 13 тысяч участников.

Ранее волонтеры помогли более чем 180 тысячам семей мобилизованных.

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