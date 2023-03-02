В России дали старт конкурсу «После Победы», победители которого станут волонтерами и соорганизаторами Парада Победы в Москве. Принять участие могут добровольцы от 18 до 35 лет, прием заявок буду производить до 20 марта. Подробную информацию о правилах участия можно изучить на портале волонтерыпобеды.рф, здесь же можно подать заявку на участие.