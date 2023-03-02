rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Жителям Ростовской области доступны вклады до 10% годовых в Россельхозбанке

2 марта 2023, 06:30
Фото: pchvector/freepik.com
Жители Ростовской области могут получить повышенную ставку при открытии вклада в Россельхозбанке. Так, максимальная ставка по вкладам «Доходный» и «Доходный Пенсионный» при размещении средств на срок 3 года теперь составит 10,0%.

Она будет действовать при выборе опции выплаты процентов в конце срока, а в случае вклада «Доходный» также при открытии его через дистанционные каналы обслуживания.

При оформлении вклада «Доходный» на три года в офисе банка и выборе опции получения процентов в конце срока ставка составит 9,8% годовых. Если клиент решит получать капитализацию ежемесячно, то ставка составит 8,4% годовых. Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 10 000 рублей, при открытии через дистанционные каналы обслуживания – 3 000 рублей.

Вклад «Доходный Пенсионный» открывается при получении пенсии на счет, открытый в Россельхозбанке или предоставлении заявления о перечислении пенсии на счет, открытый в РСХБ. Минимальный размер первоначального взноса по нему – 500 рублей. При выборе опции ежемесячной выплаты процентов на счет максимальная ставка по данному вкладу составит 8,6%. Если расторгнуть договор ранее указанного срока, то проценты выплатят по ставке вклада до востребования.

Фото: Россельхозбанк

«Клиенты Россельхозбанка получают полный перечень услуг и высокое качество обслуживания. Открыть вклад можно несколькими способами, в том числе в офисе, интернет-банке и мобильном банке РСХБ. Клиенты могут подобрать оптимальную для себя программу за счет большого числа инструментов для сохранения накоплений», – отметила директор Ростовского регионального филиала банка Лариса Туишева.

Подробную информацию о вкладах можно получить на сайте банка www.rshb.ru и в офисах.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015. Реклама.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

 

#Елена Янкевич
Подпишитесь
В Ростовской области страдают от повышения цен на ЖКУ и оставленных без ухода могил
Вчера, 15:33
В Ростове ТЦ «Горизонт» и «Мегамаг» ужесточили охрану из-за атак «ЧВК Редан»
Вчера, 15:47
Появились кадры с места ДТП в Ростовской области, где женщина вылетела в окно машины
Вчера, 16:15
Ростовский депутат заявил, что Украина не вступит в ЕС и НАТО при Зеленском
Вчера, 16:36
Власти пообещали отреставрировать осыпающийся на головы людей балкон в центре города
Вчера, 17:39
В госпитале Ростова оказался танкист, двое суток отбивавшийся от ВСУ под Угледаром
Вчера, 14:27