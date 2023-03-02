Жителям Ростовской области доступны вклады до 10% годовых в Россельхозбанке

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Она будет действовать при выборе опции выплаты процентов в конце срока, а в случае вклада «Доходный» также при открытии его через дистанционные каналы обслуживания.
При оформлении вклада «Доходный» на три года в офисе банка и выборе опции получения процентов в конце срока ставка составит 9,8% годовых. Если клиент решит получать капитализацию ежемесячно, то ставка составит 8,4% годовых. Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 10 000 рублей, при открытии через дистанционные каналы обслуживания – 3 000 рублей.
Вклад «Доходный Пенсионный» открывается при получении пенсии на счет, открытый в Россельхозбанке или предоставлении заявления о перечислении пенсии на счет, открытый в РСХБ. Минимальный размер первоначального взноса по нему – 500 рублей. При выборе опции ежемесячной выплаты процентов на счет максимальная ставка по данному вкладу составит 8,6%. Если расторгнуть договор ранее указанного срока, то проценты выплатят по ставке вклада до востребования.
«Клиенты Россельхозбанка получают полный перечень услуг и высокое качество обслуживания. Открыть вклад можно несколькими способами, в том числе в офисе, интернет-банке и мобильном банке РСХБ. Клиенты могут подобрать оптимальную для себя программу за счет большого числа инструментов для сохранения накоплений», – отметила директор Ростовского регионального филиала банка Лариса Туишева.
Подробную информацию о вкладах можно получить на сайте банка www.rshb.ru и в офисах.
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