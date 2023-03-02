Жителям Ростовской области доступны вклады до 10% годовых в Россельхозбанке

Вклад «Доходный Пенсионный» открывается при получении пенсии на счет, открытый в Россельхозбанке или предоставлении заявления о перечислении пенсии на счет, открытый в РСХБ. Минимальный размер первоначального взноса по нему – 500 рублей. При выборе опции ежемесячной выплаты процентов на счет максимальная ставка по данному вкладу составит 8,6%. Если расторгнуть договор ранее указанного срока, то проценты выплатят по ставке вклада до востребования.