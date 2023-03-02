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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Жителям в Ростовской области рассказали, когда вырастут тарифы ЖКХ

2 марта 2023, 12:43
Фото: donland.ru
Жителям в Ростовской области рассказали, когда вырастут тарифы ЖКХ
В Ростовской области в ближайшее время не ожидается увеличения тарифов ЖКХ, сообщили в правительстве региона.

Решения о пересмотре тарифов принимают на федеральном уровне. Стоимость услуг уже выросла в декабре 2022 года.

Следующие изменения произойдут не раньше 1 июля 2024 года. 

Вместе с этим с 1 марта изменили порядок расчета нормативов потребления коммунальных ресурсов на содержание общего имущества в домах. Это касается всех регионов.

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Теперь в Ростовской области региональная служба по тарифам должна провести расчеты нормативов. На это потребуется не менее года. Все это время будут действовать утвержденные нормативы. 

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