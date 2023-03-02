Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Решения о пересмотре тарифов принимают на федеральном уровне. Стоимость услуг уже выросла в декабре 2022 года.
Следующие изменения произойдут не раньше 1 июля 2024 года.
Вместе с этим с 1 марта изменили порядок расчета нормативов потребления коммунальных ресурсов на содержание общего имущества в домах. Это касается всех регионов.
Теперь в Ростовской области региональная служба по тарифам должна провести расчеты нормативов. На это потребуется не менее года. Все это время будут действовать утвержденные нормативы.
Читайте также о том, какая запланирована модернизация ЖХК в 2023 году в Ростовской области.