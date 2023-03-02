Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Инспектор делится мнением, что появление административной ответственности за жестокое обращение с животными — это хорошее начинание. Ведь не каждое такое обращение с братьями нашими меньшими попадает под уголовную статью.
В качестве примера собеседница приводит недобросовестные приюты, в которых животных не кормят, не обрабатывают, не лечат.
«Да, собак там не убивают. Но они гибнут сами, когда их худыми, больными и с блошиной инвазией выпускают где-нибудь в полях», — отмечает Лариса Кандаурова.
На ее взгляд, контролировать ситуацию по безнадзорным животным придется полиции. Однако предполагаемый штраф за жестокое обращение, который будет достигать 20 тысяч рублей, зоозащитники считают несоразмерным.
«Если речь идет о юридических лицах, которые осуществляют отлов собак, то один такой предприниматель за год отрабатывает несколько десятков миллионов рублей. Посудите сами — что ему стоит заплатить 20 тысяч штрафа?» — делится мнением эксперт.
И даже если взять физической лицо — отдельно взятого человека, инспектор уверена, что от жестокого обращения с безнадзорными животными, его остановят только самые строгие меры.
«Поэтому для того, чтобы кардинально оздоровить ситуацию в этой сфере, штраф должен исчисляться сотнями тысяч рублей», — резюмирует собеседница.
Ранее RostovGazeta сообщала, что сейчас идет работа по внесению изменений в одну из статей областного закона в части установления меры ответственности за нарушение правил обращения с животными.