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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Зоозащитники Ростова считают нелепой сумму штрафа за жестокое обращение с животными

2 марта 2023, 15:07
Фото: 1MI
Зоозащитники Ростова считают нелепой сумму штрафа за жестокое обращение с животными
Штраф, достигающий 20 тысяч рублей за жестокое обращение с безнадзорными животными, никак не изменит ситуацию. Размер штрафа должен составлять сотни тысяч рублей, сообщила RostovGazeta общественный инспектор в области обращения с животными Лариса Кандаурова.

Инспектор делится мнением, что появление административной ответственности за жестокое обращение с животными — это хорошее начинание. Ведь не каждое такое обращение с братьями нашими меньшими попадает под уголовную статью.

В качестве примера собеседница приводит недобросовестные приюты, в которых животных не кормят, не обрабатывают, не лечат.

«Да, собак там не убивают. Но они гибнут сами, когда их худыми, больными и с блошиной инвазией выпускают где-нибудь в полях», — отмечает Лариса Кандаурова.

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На ее взгляд, контролировать ситуацию по безнадзорным животным придется полиции. Однако предполагаемый штраф за жестокое обращение, который будет достигать 20 тысяч рублей, зоозащитники считают несоразмерным.

«Если речь идет о юридических лицах, которые осуществляют отлов собак, то один такой предприниматель за год отрабатывает несколько десятков миллионов рублей. Посудите сами — что ему стоит заплатить 20 тысяч штрафа?» — делится мнением эксперт.

На ее взгляд, контролировать ситуацию по безнадзорным животным придется полиции.
Фото: 1MI

И даже если взять физической лицо — отдельно взятого человека, инспектор уверена, что от жестокого обращения с безнадзорными животными, его остановят только самые строгие меры.

«Поэтому для того, чтобы кардинально оздоровить ситуацию в этой сфере, штраф должен исчисляться сотнями тысяч рублей», — резюмирует собеседница.

Ранее RostovGazeta  сообщала, что сейчас идет работа по внесению изменений в одну из статей областного закона в части установления меры ответственности за нарушение правил обращения с животными. 

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