«Если речь идет о юридических лицах, которые осуществляют отлов собак, то один такой предприниматель за год отрабатывает несколько десятков миллионов рублей. Посудите сами — что ему стоит заплатить 20 тысяч штрафа?» — делится мнением эксперт.