Александр Ищенко: «Единая Россия» начинает отбор кандидатов в Заксобрание Дона

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
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Updated Сегодня, 13:23
Об этом председатель донского парламента, секретарь регионального отделения партии Александр Ищенко сообщил на встрече с журналистами 3 марта.
Предварительное голосование «Единой России» – главной политической партии России и ведущей политической силы Дона, является подготовкой к очередным выборам в Законодательное собрание Ростовской области VII созыва, которые пройдут в сентябре 2023 года. Задача «Единой России» в преддверии выборов – найти таких кандидатов в депутаты, которые будут пользоваться поддержкой абсолютного большинства избирателей и смогут профессионально выполнять свои депутатские обязанности.
«Мы начинаем открытый совет с нашими избирателями о том, кого они считают наиболее перспективными политиками Ростовской области. На протяжении многих лет «Единая Россия» использует инструмент предварительного голосования при отборе своих кандидатов. Принципы предварительного голосования неизменны – полная открытость и равенство всех кандидатов. Партия не боится конкуренции, а потому предоставляет возможность избирателям определиться, кто из выдвинувшихся кандидатов достоин представлять «Единую Россию» на выборах», - подчеркнул Александр Ищенко.
По его словам, предложить свою кандидатуру может любой житель Ростовской области, при условии, что он не является членом другой политической партии, не имеет финансовые активы за рубежом или судимость. Кроме того, человек должен соблюдать этические нормы, закрепленные в партийном уставе. Участники предварительного голосования проведут встречи с избирателями, соберут и немедленно приступят к исполнению их наказов.
«Единая Россия» протянет руку помощи молодым людям и пригласит к участию в проекте «ПолитСтарт», в рамках которого наставники из числа ведущих политиков Ростовской области, депутатов и сенаторов поделятся своим опытом с молодежью, проведут встречи с ними, чтобы помочь молодым людям влиться в большую политику.
Выдвижение кандидатов начнется 8 марта и завершится 27 апреля. Затем с 17 апреля по 26 мая на партийной платформе пройдет регистрация избирателей на электронное голосование. Поставить отметку напротив фамилии понравившегося кандидата (или нескольких кандидатов) предварительного голосования можно будет с 22 по 28 мая.
Важно, что предварительное голосование в 2023 году полностью перейдет в электронный формат и состоится при полной защите персональных данных.
Кандидатов, которые получат наибольшую поддержку жителей Дона, «Единая Россия» выдвинет на выборах в Законодательное собрание Ростовской области.
«Единая Россия» готова к выборам. Мы готовы побеждать», - подчеркнул Александр Ищенко.