Александр Ищенко: «Единая Россия» начинает отбор кандидатов в Заксобрание Дона

По его словам, предложить свою кандидатуру может любой житель Ростовской области, при условии, что он не является членом другой политической партии, не имеет финансовые активы за рубежом или судимость. Кроме того, человек должен соблюдать этические нормы, закрепленные в партийном уставе. Участники предварительного голосования проведут встречи с избирателями, соберут и немедленно приступят к исполнению их наказов.