Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Альпинист пострадал при работе на водонапорной башне в Батайске. Мужчина сорвался с 20-метровой высоты. Уточняется, башню хотят снести. Альпиниста наняли, чтобы сбить кирпичную кладку специальным резаком.
По информации Don Mash, мужчина сорвался при попытке переместиться на другое место. Он отцепил страховку, оперся на ступень ниже, однако та сломалась.
Сейчас пострадавший находится в больнице. У него сломана правая рука и сотрясение мозга. Врачи оценивают его состояние как стабильное, но тяжелое.
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