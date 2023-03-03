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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Альпинист сорвался с 20-метровой высоты водонапорной башни в Батайске

3 марта 2023, 12:09
Фото: Fabian Horst/cc by sa/wikimedia.org
В Ростовской области альпинист выжил после падения с высоты в 20 метров
В Батайске Ростовской области альпинист сломал руку и получил сотрясение мозга, сорвавшись с водонапорной башни, рассказали в соцсетях.

Альпинист пострадал при работе на водонапорной башне в Батайске. Мужчина сорвался с 20-метровой высоты. Уточняется, башню хотят снести. Альпиниста наняли, чтобы сбить кирпичную кладку специальным резаком.

По информации Don Mash, мужчина сорвался при попытке переместиться на другое место. Он отцепил страховку, оперся на ступень ниже, однако та сломалась.

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Сейчас пострадавший находится в больнице. У него сломана правая рука и сотрясение мозга. Врачи оценивают его состояние как стабильное, но тяжелое.

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