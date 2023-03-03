Бизнеследи с Аксайских рынков смогла отсудить у администрации около 73 млн рублей

Согласно материалам дела, в мае прошлого года предприниматель Елена Мартышко подала иск против администрации Аксайского района, с которой требовала компенсацию за строительство магазина в поселке Янтарном на улице Промышленной, 11. Женщина запросила разрешение на строительство магазина на принадлежащем ей участке площадью 3,5 тысячи «квадратов» и получила его в ноябре 2010 года, однако позднее после скандала с Аксайскими рынками в 2021 году прокурор подал иск об истребовании у Мартышко земли, а также потребовал снести самовольную постройку — магазин, площадью около 1,5 тысячи квадратных метров.