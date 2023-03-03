Бизнеследи с Аксайских рынков смогла отсудить у администрации около 73 млн рублей

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Согласно материалам дела, в мае прошлого года предприниматель Елена Мартышко подала иск против администрации Аксайского района, с которой требовала компенсацию за строительство магазина в поселке Янтарном на улице Промышленной, 11. Женщина запросила разрешение на строительство магазина на принадлежащем ей участке площадью 3,5 тысячи «квадратов» и получила его в ноябре 2010 года, однако позднее после скандала с Аксайскими рынками в 2021 году прокурор подал иск об истребовании у Мартышко земли, а также потребовал снести самовольную постройку — магазин, площадью около 1,5 тысячи квадратных метров.
Изначально сумма исковых требований истицы, требующей компенсации за снос ее здания, составляла 72,98 миллиона рублей, однако в ходе судебных слушаний выросла до 83,64 миллиона рублей.
И вот 30 января 2023 года вышло решение суда, согласно которому исковые требования решили удовлетворить частично, а именно компенсировать Елене Мартышко полную стоимость строительства здания в ценах по состоянию на четвертый квартал 2021 года с учетом НДС, составившую около 73 миллионов рублей.
«Взыскать с администрации Аксайского района в пользу индивидуального предпринимателя Мартышко Елены Григорьевны убытки в размере 72 984 845 рублей 18 копеек, судебные расходы на оплату экспертного исследования в размере 52 350 рублей. В остальной части иска отказать», — сказано в решении суда.
Ранее стало известно, что количество рынков в Ростовской области сократилось в 5 раз.