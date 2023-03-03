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Published Сегодня, 17:44

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Updated Сегодня, 17:46

ЧВК «Вагнер» открыла на Северном центр набора бойцов в Ростове

3 марта 2023, 17:44
Фото: 1MI
В Ростове открылся центр набора в ЧВК "Вагнер"
В Ростове начал работу центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер», сообщили в официальных соцсетях организации.

В Ростове открылся центр набора бойцов для ЧВК «Вагнер». Он будет работать на базе спортивного клуба «Антарес» на Северном.

Спектр вакансий в центре широкий. Уточняется, что военные в ЧВК получают зарплату от 240 тысяч рублей. Новобранцев обещают обучить с нуля. Однако перед принятием в ряды ЧВК потенциального кандидата проверят на физподготовку.

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В комментариях под постом об открытии центра многие высказали желание вступить в ряды «Вагнера».

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