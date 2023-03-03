Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
В Ростове открылся центр набора бойцов для ЧВК «Вагнер». Он будет работать на базе спортивного клуба «Антарес» на Северном.
Спектр вакансий в центре широкий. Уточняется, что военные в ЧВК получают зарплату от 240 тысяч рублей. Новобранцев обещают обучить с нуля. Однако перед принятием в ряды ЧВК потенциального кандидата проверят на физподготовку.
В комментариях под постом об открытии центра многие высказали желание вступить в ряды «Вагнера».
Ранее RostovGazeta рассказала, как спецоперация на Украине отразилась на жизни ростовчан.