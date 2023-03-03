Спектр вакансий в центре широкий. Уточняется, что военные в ЧВК получают зарплату от 240 тысяч рублей. Новобранцев обещают обучить с нуля. Однако перед принятием в ряды ЧВК потенциального кандидата проверят на физподготовку.