Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
В Ростовской области системы фото- и видеофиксации нарушений смогут видеть новые нарушения правил ПДД. Уточняется, что их удалось модернизировать благодаря обновлению прошивки оборудования.
Теперь камеры смогут фиксировать выезд на встречную полосу, движение по обочине и отказ водителя от использования ремня безопасности. Размер штрафа за эти нарушения варьируется от тысячи до пяти тысяч рублей.
Ранее в ГИБДД доложили, что в Ростовской области с начала 2023 года насмерть сбили 17 пешеходов.