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Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Дорожные камеры в Ростовской области будут фиксировать отсутствие ремней безопасности

3 марта 2023, 14:50
Фото: donland.ru
Дорожные камеры в Ростовской области будут фиксировать новые виды нарушений
В Ростовской области водителей предупредили о модернизации дорожных камер, соответствующее объявление сделало ГИБДД России по региону.

В Ростовской области системы фото- и видеофиксации нарушений смогут видеть новые нарушения правил ПДД. Уточняется, что их удалось модернизировать благодаря обновлению прошивки оборудования.

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Теперь камеры смогут фиксировать выезд на встречную полосу, движение по обочине и отказ водителя от использования ремня безопасности. Размер штрафа за эти нарушения варьируется от тысячи до пяти тысяч рублей.

Ранее в ГИБДД доложили, что в Ростовской области с начала 2023 года насмерть сбили 17 пешеходов.

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#Виктория Прутковская#Дорога#Новости#Ростовская область
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