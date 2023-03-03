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Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Дождливую и ветреную погоду пообещали ростовчанам на выходных с 4 марта

3 марта 2023, 05:27
Фото: 1mi

Дождь и сильный ветер ожидаются на выходных в Ростове с 4 марта

В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных ожидается дождливая погода и может усилиться ветер, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу будет облачно, а скорость ветра достигнет семи метров в секунду. Осадков в этот день не прогнозируют. 

В ночь на субботу, 4 марта, похолодает до минус одного градуса. Днем воздух прогреется до плюс семи градусов и сохранится сильный ветер. 

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В ночь на воскресенье начнутся дожди, которые не прекратятся и днем. Столбики термометров покажут восемь градусов. 

В начале следующей недели температура может подняться до 15 градусов. 

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