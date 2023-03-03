Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
В пятницу будет облачно, а скорость ветра достигнет семи метров в секунду. Осадков в этот день не прогнозируют.
В ночь на субботу, 4 марта, похолодает до минус одного градуса. Днем воздух прогреется до плюс семи градусов и сохранится сильный ветер.
В ночь на воскресенье начнутся дожди, которые не прекратятся и днем. Столбики термометров покажут восемь градусов.
В начале следующей недели температура может подняться до 15 градусов.
Ранее цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за утреннего снегопада и гололеда