Согласно представленным эскизам, в форму войдут такие предметы одежды как темно-синяя куртка, две рубашки голубого цвета с накладными нагрудными карманами с коротким и длинным рукавом, а также черный галстук женского и мужского типа, темно-синие брюки и закрытая обувь черного цвета.