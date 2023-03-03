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Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Единую форму введут для водителей общественного транспорта в Ростове

3 марта 2023, 08:39
Фото: 1MI
В Ростове рассказали, как будет выглядеть форма водителей общественного транспорта
В Ростове рассказали, что водителям общественного транспорта запретят носить шлепки, экстравагантные спортивные брюки и прозрачные платья, об этом рассказал портал «Ростовский Городской Транспорт».

В администрации Ростова-на-Дону сообщили порталу, что после проведения конкурсов на обслуживание маршрутов общественного транспорта для водителей автобусов, трамваев и троллейбусов введут форменную одежду.

Согласно представленным эскизам, в форму войдут такие предметы одежды как темно-синяя куртка, две рубашки голубого цвета с накладными нагрудными карманами с коротким и длинным рукавом, а также черный галстук женского и мужского типа, темно-синие брюки и закрытая обувь черного цвета.

При этом для водителей также введут запрет на экстравагантные детали и неуместный тип одежды
Фото: «Ростовский Городской Транспорт»
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При этом для водителей также введут запрет на экстравагантные детали и неуместный тип одежды, например, водителям не позволят носить спортивные брюки, пляжную одежду и обувь, а также одежду с прозрачными вставками.

Отдельно отмечается, что одежда водительского состава всегда должна быть чистой и соответствующей погоде. Форму обещают ввести с 1 августа 2023 года.

Ранее власти Ростова сообщили, что общественному транспорту удалось ликвидировать дефицит комплектующих, который фиксировали летом 2022 года.

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