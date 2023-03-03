Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
В администрации Ростова-на-Дону сообщили порталу, что после проведения конкурсов на обслуживание маршрутов общественного транспорта для водителей автобусов, трамваев и троллейбусов введут форменную одежду.
Согласно представленным эскизам, в форму войдут такие предметы одежды как темно-синяя куртка, две рубашки голубого цвета с накладными нагрудными карманами с коротким и длинным рукавом, а также черный галстук женского и мужского типа, темно-синие брюки и закрытая обувь черного цвета.
При этом для водителей также введут запрет на экстравагантные детали и неуместный тип одежды, например, водителям не позволят носить спортивные брюки, пляжную одежду и обувь, а также одежду с прозрачными вставками.
Отдельно отмечается, что одежда водительского состава всегда должна быть чистой и соответствующей погоде. Форму обещают ввести с 1 августа 2023 года.
Ранее власти Ростова сообщили, что общественному транспорту удалось ликвидировать дефицит комплектующих, который фиксировали летом 2022 года.