«Это поможет установить психологический барьер и не тратить больше, чем вам действительно нужно. Свободные деньги можно откладывать. Лучше на отдельный счет в банке, чтобы не было соблазна их потратить. К тому же, деньги будут работать сами на себя, пока идут проценты по вкладу», - рекомендует Анастасия.