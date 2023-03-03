Posted Сегодня, 20:42
Published Сегодня, 20:42
Modified Сегодня, 20:42
Updated Сегодня, 20:42
Эксперт советует начать с анализа расходов. Для этого нужно отследить сколько денег вы тратите ежемесячно и на что.
«Лучше это делать в электронной таблице и разделить траты по категориям. Например, продукты, развлечения, квартплата, незапланированные траты и так далее. Затем суммируйте эти траты и подсчитайте, сколько свободных денег остается от вашей зарплаты», - рассказывает спикер.
Экономист советует высчитать среднюю сумму ежемесячных расходов и создать в приложении банка отдельный счет для ежедневных трат.
«Это поможет установить психологический барьер и не тратить больше, чем вам действительно нужно. Свободные деньги можно откладывать. Лучше на отдельный счет в банке, чтобы не было соблазна их потратить. К тому же, деньги будут работать сами на себя, пока идут проценты по вкладу», - рекомендует Анастасия.
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