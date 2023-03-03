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Published Сегодня, 20:42

Modified Сегодня, 20:42

Updated Сегодня, 20:42

Экономист посоветовала ростовчанам, как правильно откладывать деньги на черный день

3 марта 2023, 20:42
Фото: Alex Spade/cc by sa/wikimedia.org
Экономист посоветовала ростовчанам, как правильно откладывать деньги на черный день
О том, что необходимо иметь в запасе деньги знают многие. Корреспондент RostovGazeta поговорил с ростовским экономистом Анастасией Мироновой о том, как откладывать деньги впрок и не чувствовать их недостатка в настоящем.

Эксперт советует начать с анализа расходов. Для этого нужно отследить сколько денег вы тратите ежемесячно и на что.

«Лучше это делать в электронной таблице и разделить траты по категориям. Например, продукты, развлечения, квартплата, незапланированные траты и так далее. Затем суммируйте эти траты и подсчитайте, сколько свободных денег остается от вашей зарплаты», - рассказывает спикер.

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Экономист советует высчитать среднюю сумму ежемесячных расходов и создать в приложении банка отдельный счет для ежедневных трат.

«Это поможет установить психологический барьер и не тратить больше, чем вам действительно нужно. Свободные деньги можно откладывать. Лучше на отдельный счет в банке, чтобы не было соблазна их потратить. К тому же, деньги будут работать сами на себя, пока идут проценты по вкладу», - рекомендует Анастасия.

Ранее RostovGazeta писала о том, какие категории товаров в Ростовской области подорожали сильнее.

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#Деньги#Экономика#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Анна Ивченко
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