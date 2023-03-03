Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
В 2022 году обвиняемый получил от местной жительницы 1,5 миллиона рублей. За это он пообещал, что она избежит уголовного преследования за коррупционное преступление.
«Однако обещания фигурант выполнить не мог и не собирался. Все полученные деньги он потратил на себя», — сказано в сообщении.
Раскрыть преступление помогли сотрудники регионального УФСБ. После этого возбудили уголовное дело, бывший полицейский признал вину.
Теперь все материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание составляет четыре года колонии.
Ранее предприниматель в Сальске незаконно получила субсидии за 49 человек.