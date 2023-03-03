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Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Экс-полицейского будут судить в Ростове-на-Дону за получение 1,5 млн от коррупционера

3 марта 2023, 13:52
Фото: 1MI
Экс-полицейского будут судить в Ростове-на-Дону за получение 1,5 млн от коррупционера
В Ростове-на-Дону будут судить бывшего полицейского, совершившего мошенничество на крупную сумму, сообщили в УСКР по региону.

В 2022 году обвиняемый получил от местной жительницы 1,5 миллиона рублей. За это он пообещал, что она избежит уголовного преследования за коррупционное преступление.

«Однако обещания фигурант выполнить не мог и не собирался. Все полученные деньги он потратил на себя», — сказано в сообщении.

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Раскрыть преступление помогли сотрудники регионального УФСБ. После этого возбудили уголовное дело, бывший полицейский признал вину.

Теперь все материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание составляет четыре года колонии.

Ранее предприниматель в Сальске незаконно получила субсидии за 49 человек.

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