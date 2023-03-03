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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Фальшивые доллары начали расходиться по Ростовской области в 2022 году

3 марта 2023, 12:58
Фото: 1MI
Фальшивые доллары начали расходиться по Ростовской области с 2022 года
В Ростовской области в минувшем году из оборота изъяли 11 поддельных банкнот США, сообщает региональное отделение Южного ГУ Банка России.

Всего в регионе за год обнаружили 999 фальшивых купюр и передали правоохранителям. Вместе с этим изъяли 17 поддельных монет.

За год в области количество фальшивых денег снизилось на 16%. Половина от общего числа пришлась на пятитысячные купюры — их было 499.

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Еще 289 банкнот оказались номиналом две тысячи, 10 купюр — 500 рублей, 8 — 100 рублей. Кроме того, выявили по одной банкноте номиналом 50 и 200 рублей.

Ранее жителям Ростова предложили жаловаться на плохую косметику и фальшивые духи.

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