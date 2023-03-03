Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Всего в регионе за год обнаружили 999 фальшивых купюр и передали правоохранителям. Вместе с этим изъяли 17 поддельных монет.
За год в области количество фальшивых денег снизилось на 16%. Половина от общего числа пришлась на пятитысячные купюры — их было 499.
Еще 289 банкнот оказались номиналом две тысячи, 10 купюр — 500 рублей, 8 — 100 рублей. Кроме того, выявили по одной банкноте номиналом 50 и 200 рублей.
Ранее жителям Ростова предложили жаловаться на плохую косметику и фальшивые духи.