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Published Сегодня, 08:21

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Updated Сегодня, 08:23

Фура с прицепом опрокинулась на выезде из Батайска 3 марта

3 марта 2023, 08:21
Фото: ТГ канал "Подслушано в Ростове-на-Дону"
Фура с прицепом опрокинулась на выезде из Батайска днем 3 марта
В Ростовской области произошла авария с перевернувшимся грузовиком, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось на выезде из Батайска утром в пятницу, 3 марта. При движении в сторону Ростова водители заметили лежащую на боку фуру.

Официальной информации о произошедшем пока не поступало, она уточняется. Согласно онлайн-картам, затруднений в движении на этом участке нет.

Появились кадры с места ДТП в Ростовской области, где женщина вылетела в окно машины
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В Интернете появилось видео, на котором показаны последствия аварии. 

Напомним, что в Ростовской области с начала 2023 года насмерть сбили 17 пешеходов. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке. 

До этого появились кадры с места ДТП в Ростовской области, где женщина вылетела в окно машины

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