Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Происшествие случилось на выезде из Батайска утром в пятницу, 3 марта. При движении в сторону Ростова водители заметили лежащую на боку фуру.
Официальной информации о произошедшем пока не поступало, она уточняется. Согласно онлайн-картам, затруднений в движении на этом участке нет.
В Интернете появилось видео, на котором показаны последствия аварии.
Напомним, что в Ростовской области с начала 2023 года насмерть сбили 17 пешеходов. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого появились кадры с места ДТП в Ростовской области, где женщина вылетела в окно машины