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Published Сегодня, 18:44

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Updated Сегодня, 18:46

Госэкспертиза одобрила проект реконструкции ЦГБ в Ростове

3 марта 2023, 18:44
Фото: Яндекс.Карты
Госэкспертиза одобрила проект реконструкции больницы имени Семашко
Госэкспертиза одобрила проект реконструкции ЦГБ имени Семашко в Ростове, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко доложил об одобрении Госэкспертизой реконструкции ЦГБ в Ростове. Проект предполагает строительство нового 8-этажного здания площадью 62 тысячи квадратных метров. Там смогут проходить лечение в стационаре порядка 660 пациентов.

Известно, что на первом этаже разместят отделения лучевой диагностики, функциональной диагностики, клинико-диагностическую лабораторию, отделение консультативного приема, эндоскопическое отделение, главный вестибюль и административный блок.

На других этажах будут находиться 17 операционных, в том числе две ангиографические, и палаты.

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На возведение объекта уйдет, минимум три года.

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