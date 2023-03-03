Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
Сити-менеджер Алексей Логвиненко доложил об одобрении Госэкспертизой реконструкции ЦГБ в Ростове. Проект предполагает строительство нового 8-этажного здания площадью 62 тысячи квадратных метров. Там смогут проходить лечение в стационаре порядка 660 пациентов.
Известно, что на первом этаже разместят отделения лучевой диагностики, функциональной диагностики, клинико-диагностическую лабораторию, отделение консультативного приема, эндоскопическое отделение, главный вестибюль и административный блок.
На других этажах будут находиться 17 операционных, в том числе две ангиографические, и палаты.
На возведение объекта уйдет, минимум три года.
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