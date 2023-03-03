Еще один город со своей уникальной атмосферой военной крепости менее чем в часе езды от Ростова – Азов. В городе, история которого насчитывает почти тысячу лет есть множество музеев на любой вкус: от выставочных комплексов под открытым небом, до выставок оружия петровских времен и экспозиций с доисторическими животными, которые бродили по Ростовской области миллионы лет назад.