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Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

Куда уехать из Ростова на 8 марта

3 марта 2023, 15:48
Фото: freestocks / unsplash.com
Куда уехать из Ростова на 8 марта
Редакция RostovGazeta собрала 9 идей для мини-путешествия из Ростова

Международный женский день – отличная возможность покинуть Ростов, ради небольшого путешествия. Рассказываем, где можно успеть побывать всего за пару дней.

Курорты Краснодарского края и Крыма

С 6 марта из Ростова начнут ходить поезда по маршрутам «Ростов – Симферополь» «Ростов — Роза Хутор», «Ростов — Имеретинский Курорт» и «Ростов — Кисловодск». Эти поезда будут регулярно курсировать в течении всего месяца.

Еще одно популярное направление мартовских праздников «Ростов-Адлер». Сразу несколько поездов по этому маршруту курсируют с 7 марта.

 Во время короткого отпуска успеете перезарядиться на южном солнце и вернуться в рабочие будни с новыми силами.

Горы

Что, как не горы, поможет наполниться энергией в Международный женский день? Советуем собрать походную амуницию и ехать в Архыз. Путь на машине туда занимает около семи часов. Горные походы – не единственное, чем можно заняться в Архызе. Здесь стоит посетить старинные деревянные храмы и расслабиться в термальных источниках, покататься на лыжах или сноуборде, отведать местные хычины.

Фото: 1MI

Немного ближе находится Адыгея – чуть более, чем в четырех часах езды. Сюда приезжают за невероятными пейзажами, завораживающими легендами горцев и прогулками по ущельям.

Если предгорья Кавказа низковаты для вас – поезжайте в Приэльбрусье. Три дня походов по горам, баня с нырянием в снег, спуски на лыжах или сноубордах – лучший способ провести отпуск и не устать от количества свободного времени.

Электрокары могут бесплатно ездить по М-4 «Дон» в Ростовской области с 1 марта
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Природный заповедник «Ростовский»

Еще одно место для того, чтобы провести Международный женский день на лоне природы – заповедник «Ростовский». Он расположен в пяти часах езды от города. На территории заповедника представлены самые разные ландшафты: солончаки, песчаники, степи, озера и острова. Специально для туристов в «Ростовском» подготовили несколько экологических троп. Во время прогулки по ним можно насладиться видом начинающих цвести степей, увидеть стаи диких пеликанов и журавлей. Но главной достопримечательностью заповедника является табун диких мустангов.

Фото: donland.ru

Парк «Лога»

Этот парк находится в трех часах езды от Ростова, и если вы не готовы потратить почти шесть часов на дорогу советуем заранее спланировать остановку в отеле, который есть на территории «Лога».

Огромную территорию площадью 22 гектара сложно обойти за один день. Здесь для посетителей разместили множество развлечений и декораций: несколько башен и водопадов, на каждом углу встречаются сказочные герои, есть озеро, пруд с карпами и даже собственный зоопарк.

Парк «Лога»
Фото: Stasya 14l/cc0/wikimedia.org

Этнопарк «Кумжа»

Если желания покидать город на праздники нет, советуем провести выходные в Кумженской роще. В самом начале весны здесь можно наблюдать, как Дон освобождается ото льда.

На территории этнопарка можно остановиться в отеле и приготовить первый весенний шашлык в подготовленных для гостей мангале.

С 1 марта электрички из Ростова в Таганрог будут ездить по новому расписанию
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Таганрог

Ростовчане привыкли рассматривать поездки в Таганрог как маршруты одного дня. Мы же предлагаем сменить обстановку шумного Ростова и на несколько дней переехать в приморский городок. Добраться сюда можно на электричках, которые курсируют несколько раз в день.

Посвятите один день прогулке по «Чеховским местам»: сходите в музей-домик писателя, в бакалейную лавку и посмотрите одну из чеховских пьес в местном театре. Не забудьте посетить одну из главных достопримечательностей современного Таганрога – Европейский квартал. Там можно пообедать в одном из местных ресторанчиков, а затем спуститься на набережную.

В другой день загляните в рыбацкий уголок Таганрога – Богудонию. Среди разбросанных рыболовных сетей и брошенных на берегу лодок может получиться атмосферная фотосессия.

Перемещаться по городку, конечно, лучше на трамвае.

Таганрог
Фото: donland.ru

Азов

Еще один город со своей уникальной атмосферой военной крепости менее чем в часе езды от Ростова – Азов. В городе, история которого насчитывает почти тысячу лет есть множество музеев на любой вкус: от выставочных комплексов под открытым небом, до выставок оружия петровских времен и экспозиций с доисторическими животными, которые бродили по Ростовской области миллионы лет назад.

Не стоит спешить увидеть все за один день. В городке есть возможность остановиться как в дорогом отеле, так и в более бюджетных заведениях.

Добраться до Азова можно на автобусе или на электричке.

В Ростове обустроят подъезды к трем остановкам городской электрички в 2023 году
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Азов
Фото: donland.ru

Ейск

Такой же громкой славы туристического городка в Ростовской области как Азов и Таганрог, Ейск не заслужил. Однако мы настоятельно рекомендуем не игнорировать его. Город уютно расположился на косе между Таганрогским заливом и Ейским лиманом. В его центре сохранилось множество купеческих особняков с мезонинами, резными наличниками и карнизами, деревянными крылечками.

Из Ростова в Ейск несколько раз в день ходят автобусы, поэтому добраться до города не составит труда.

Ейск
Фото: Елена Березина/cc by sa/wikimedia.org

Краснодар

Город почти в четырех часах езды от Ростова – идеальный вариант для мини-путешествия на уик-энд. Заранее решите, где остановитесь и отправляйтесь осматривать достопримечательности столицы Краснодарского края. Все местные в один голос советуют посетить парк Галицкого. Летом – это настоящий оазис посреди закатанного в бетон города, а зимой в парке можно наблюдать футуристические пейзажи. Дело в том, что теплолюбивые экзотические растения на зиму закрывают специальными куполами, из-за которых создается впечатление, что вы находитесь в технологичном городе будущего.

Также в Краснодаре есть один из самых больших океанариумов на юге России. Если вы решили посетить город с парой – обязательно загляните на мост поцелуев и устройте свидание на берегу Кубани.

Обязательно загляните на мост поцелуев и устройте свидание на берегу Кубани.
Фото: Шахвердян Юрик (Yurkuz)/cc by sa/ wikimedia.org

Девушки наверняка оценят прогулку на теплоходе, а детям придется по душе парк аттракционов «Солнечный остров».

Ранее RostovGazeta писала о том, что два прямых поезда будут ходить из Ростова в Крым уже этой весной.

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#Анна Ивченко#Городская среда#Путешествия#Общество#Культура#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов#Таганрог#Азов#Краснодар#Краснодарский край#Адыгея
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